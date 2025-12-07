Un joven fue trasladado a Paraná tras accidentarse en General Ramírez con su moto

En la madrugada de este domingo, personal de Comisaría General Ramírez tomó conocimiento de un accidente de tránsito en la intersección de las calles Urquiza y Presidente Perón de esa localidad. El siniestro fue protagonizado por una moto Suzuki AX100 que se desplazaba con dos ocupantes, un joven de 19 años que conducía y otro de 29 años como acompañante. Según informaron, el accidente ocurrió debido a un desperfecto mecánico en el rodado, lo que les impidió frenar, provocando que ambos motociclistas colisionaran contra el cordón y cayeran al suelo.

Como consecuencia de la caída, los dos jóvenes resultaron con lesiones de consideración. Fueron atendidos inicialmente por personal médico del Hospital de Ramírez, donde se les brindaron los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las heridas del conductor, se decidió su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Paraná, donde continuará con su tratamiento. El acompañante también recibió atención médica, aunque no requirió traslado.

Las autoridades policiales de la Comisaría General Ramírez trabajaron en el lugar para esclarecer las causas del accidente. Se procedió a levantar evidencias que permitan determinar con exactitud qué fue lo que originó el desperfecto mecánico en la motocicleta, así como si hubo otros factores involucrados en el siniestro. Las investigaciones continúan para arrojar mayores detalles sobre lo ocurrido. (Con información de FM Estación Plus Crespo)