Soledad Pastorutti relató el conmovedor acto de su padre cuando comenzaba a cantar

La cantante recordó el sacrificio que hizo su padre para impulsar la venta de su primer disco cuando recién comenzaba su carrera. Ese gesto, realizado con dinero prestado, se convirtió en un momento decisivo que marcó su camino en la música.
Soledad Pastorutti rememoró uno de los momentos más determinantes de su vida artística: el gesto que, años antes de su consagración en Cosquín, impulsó el inicio de una carrera que hoy la posiciona como una de las figuras más queridas del folklore argentino. La revelación se produjo durante su visita al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, donde la artista de 45 años compartió anécdotas de sus primeros pasos.
Aunque su trayectoria parece consolidada desde hace décadas, La Sole subrayó que sus inicios estuvieron marcados por el esfuerzo, la incertidumbre y un fuerte acompañamiento familiar.
Los primeros pasos y un estudio improvisado
Entre risas, recordó la forma artesanal en la que grabó su primer material discográfico. “Mi primer disco lo grabo en un baño, al lado del inodoro, con mantas colgando. No había que tirar la cadena por un tiempo”, relató divertida. Ese estudio casero, en el que registró 12 canciones durante jornadas de ocho horas, fue el puntapié inicial para acercar su música a una discográfica.
Aquellas grabaciones la llevaron a firmar un contrato que imponía un desafío considerable: para continuar, su primer álbum debía vender al menos 5000 ejemplares. Una cifra difícil para una joven de 15 años sin difusión masiva ni presencia en medios nacionales.
El gesto que cambió su destino
Soledad contó que fue entonces cuando su padre, Omar Alberto Pastorutti, tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino artístico: comprar él mismo los 5000 discos utilizando dinero prestado. “Con plata prestada. Después, en los festivales bajábamos y vendíamos esos discos, con mi hermana firmándolos”, recordó con emoción la cantante.
La masiva compra llamó rápidamente la atención de la discográfica. “Un día el presidente de Sony dice: ‘¿Cómo puede ser que un solo tipo compre todos estos discos? ¿Quién es?’ Y lo mandó a llamar a mi papá”, relató La Sole. En aquella reunión, Omar explicó que su hija no tenía publicidad ni exposición suficiente para alcanzar ese número, y que su gesto era un acto de fe para sostener su sueño.
Una carrera que despegó con esfuerzo y amor
Con el tiempo, Soledad comenzó a aparecer en programas de televisión, ganó visibilidad y su música llegó a todo el país. Su debut en el Festival de Cosquín en 1996 la convirtió en un fenómeno popular y abrió definitivamente las puertas de una carrera que no dejó de crecer. (Para Ti)