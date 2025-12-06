Cami Homs celebró su cumpleaños 28 en plena recta final de su embarazo

La modelo disfrutó de una fiesta íntima y elegante junto a su familia, amigos y su pareja, José Sosa, mientras se prepara para ser mamá nuevamente.
Cami Homs celebró su cumpleaños número 28 en una fiesta al aire libre llena de emoción, rodeada de sus seres más queridos. La celebración tuvo lugar en un espacio decorado con elegancia, en el que la futura mamá compartió un momento especial junto a su pareja, José Sosa, su hija Francesca y un grupo cercano de amigas. A pesar de estar en la recta final de su embarazo, la modelo no solo disfrutó del festejo, sino que también se mostró activa y llena de energía, reflejando un momento de plena felicidad en su vida personal.
El festejo, que se realizó al aire libre aprovechando la cálida noche, se destacó por una mesa principal decorada con centros florales y una tela que recorría el centro, creando una atmósfera sofisticada y cálida. Las luces colgantes y las cortinas de luces en el fondo sumaron un toque acogedor y romántico. Como es habitual en los cumpleaños de Cami, amigos como Luli Drozdek y Paloma Silberberg compartieron momentos del evento en redes sociales, donde se pudo ver a la cumpleañera sonriendo y disfrutando de la celebración.
El embarazo y el rol de José Sosa en la celebración
La noche estuvo marcada por la alegría y las emociones, con la presencia destacada de su hija Francesca, quien se robó todas las miradas cuando, tras soplar las velas, se llevó una frutilla del pastel. Cami, luciendo su embarazo avanzado, se animó incluso a bailar sobre una silla, gesto que fue celebrado con aplausos y risas por sus amigos y familiares presentes. En cuanto al look de la modelo, optó por un vestido corto y traslúcido en tonos azul y violeta, que resaltaba su pancita de embarazo y reflejaba un estilo relajado y moderno, combinado con sandalias bajas y su cabello suelto con ondas naturales.
En medio de la celebración, su pareja, el futbolista José Sosa, tuvo un rol discreto pero significativo. El jugador de Estudiantes de La Plata acompañó a Cami durante toda la noche, compartiendo con ella momentos de cariño y complicidad. Después del tradicional soplido de las velas, Sosa le dio un beso a su pareja, dejando en claro el vínculo tan especial que comparten. Días antes del cumpleaños, el futbolista había dedicado un emotivo mensaje a Homs en sus redes sociales, donde expresó su amor y le deseó un futuro lleno de felicidad y salud.
Un cumpleaños lleno de amor y alegría familiar
El cumpleaños de Cami Homs estuvo marcado no solo por la celebración, sino también por la expectativa de la llegada de su tercer hijo, el primero con Sosa. La modelo ya es madre de Francesca y Bautista, frutos de su relación con Rodrigo De Paul, y se prepara para expandir aún más su familia. A lo largo de la noche, no solo se vivieron momentos de alegría, sino también de reflexión y emoción por los cambios que se avecinan. "Que la vida te encuentre siempre así de feliz", expresó una de sus amigas, resumen perfecto de un momento de plenitud para la modelo.
La celebración, con música en vivo y un ambiente distendido, marcó un capítulo especial para Cami Homs, quien se muestra agradecida por su familia, amigos y la bendición de ser madre nuevamente. Mientras espera a su tercer hijo, la influencer sigue disfrutando de la vida con una sonrisa contagiante, saboreando cada instante en este camino de transformaciones personales y familiares. (Con información de Teleshow)