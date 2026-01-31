Al ritmo del folklore, Bernardita Gutiérrez dio inicio a la última noche de Música en el Anfiteatro

Este sábado 31 de enero, Música en el Anfiteatro arrancó con la presentación de Bernardita Gutiérrez, marcando el inicio de la última jornada del ciclo cultural organizado por la Municipalidad. La cita es a partir de las 20 horas, con entrada libre y acceso a un patio gastronómico para los asistentes. La propuesta busca celebrar la música popular y el folclore argentino en un espacio abierto y de encuentro comunitario.

Foto: Elonce.

Tras la apertura con Bernardita Gutiérrez, la programación continúa con Tierra Nativa, Litoral Mitá y la Compañía de Danza Expresarte, que presentarán un recorrido por diferentes vertientes del folclore, combinando danza y música en vivo. El ciclo busca poner en valor la diversidad cultural del país y generar un espacio inclusivo donde artistas locales y nacionales compartan escenario con el público.

Foto: Elonce.

“Está lleno el Anfiteatro, pero estoy nerviosa. Son esos nervios lindos antes de subir al escenario que te dan ganas de tenerlos. Estamos bien”, indicó en primer lugar Bernardita.

Foto: Elonce.

“Hay un montón de temas que tuvimos preparando. Hay algunos que recién están saliditos del horno que vamos a estar cantando hoy también”, concluyó.

La jornada se transforma así en una verdadera fiesta de expresiones artísticas, donde cada espectáculo refleja estilos y raíces diversas del folclore argentino. La música, la danza y la interacción con el público consolidan al evento como un punto de encuentro cultural para la ciudad.

Chango Spasiuk, el cierre del ciclo

La noche culmina con la presentación de Chango Spasiuk, reconocido compositor y acordeonista oriundo de Apóstoles, Misiones. Con más de tres décadas de trayectoria, Spasiuk se ha consolidado como una de las figuras más importantes del chamamé y de la música popular del litoral. Su obra combina tradición y experimentación, integrando influencias contemporáneas que lo posicionan como un referente indiscutido del género.