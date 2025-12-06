La felicidad de Juana Repetto al cumplir un nuevo objetivo familiar

La influencer compartió con sus seguidores el emotivo estreno de la piscina en su nueva casa, rodeada de sus hijos Belisario y Toribio, y con el embarazo de Timoteo.
Juana Repetto vivió una jornada cargada de emociones junto a sus hijos al inaugurar la piscina en la casa que está construyendo, un espacio que simboliza la consolidación de un nuevo capítulo familiar. Embarazada de su tercer hijo, Timoteo, la actriz e influencer compartió la alegría de este hito en sus redes sociales, dejando en claro que esta etapa de su vida está marcada por profundos cambios tanto en lo personal como en lo familiar.
El estreno de la piscina se convirtió en una celebración íntima que unió a la familia Repetto en un momento especial. Juana, acompañada de sus hijos Belisario y Toribio, se mostró emocionada al ver cómo la familia disfrutaba por primera vez del nuevo espacio. "Y un día, la estrenamos los 4", escribió la influencer, destacando la felicidad del momento y compartiendo la emoción de su hijo Belisario, quien expresó: "Esto es un sueño". Con esas palabras, Juana compartió con sus seguidores el asombro y la gratitud que siente por este logro.
Reflexiones personales y el embarazo de Timoteo
El proceso de transformación que atraviesa Repetto se ve reflejado también en sus pensamientos sobre su nuevo hogar y la espera de su tercer hijo. "Todavía miro la casa, los veo a ellos disfrutarla, vivirla y no lo creo", comentó Juana en sus redes, confesando que aún le cuesta asimilar la realidad de los cambios. La llegada de Timoteo, su primer hijo con Sebastián Graviotto, le genera una mezcla de emoción y asombro: "Cuando tenga un bebito a upa... WOW, tampoco caigo todavía", expresó, dejando entrever la intensidad de sus sentimientos.
Además, Juana compartió un momento muy especial relacionado con la llegada de su tercer hijo: el recibimiento del primer objeto para Timoteo, su carrito. "Me llegó el carrito de Timo y me di cuenta de que es el primer objeto, lo primero, la primera cosa propia que tiene Timoteo, ¿entienden?", escribió emocionada. Aunque este embarazo transcurre en reposo, Repetto no deja de compartir con sus seguidores los altibajos de la maternidad y cómo se siente ante cada nueva etapa de su vida.
La separación y nuevos desafíos familiares
A lo largo de este proceso, Juana Repetto también ha compartido sus reflexiones sobre la separación de Sebastián Graviotto. A pesar de la ruptura, la relación con la familia de su ex pareja sigue siendo cordial, y la influencer destaca el apoyo que recibió en el pasado. "Los adoro, son familia para mí y siempre estaré agradecida de que tanto a Toro como a mí nos hicieran sentir parte", afirmó. Sin embargo, también reconoció el dolor que significó dejar atrás esos vínculos: "Fue de lo más duro a la hora de separarnos, saber que también uno estaba dejando ir todos esos momentos, aún me duele", confesó.
Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, la proximidad de estos momentos intensifica las emociones de la actriz, quien admitió sentirse con el "corazón roto" por la situación. A pesar de estos desafíos emocionales, Repetto continúa compartiendo con franqueza sus vivencias, mostrando gratitud por los logros alcanzados y la expectativa por lo que vendrá.