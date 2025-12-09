Caso de sarampión en Santa Elena: investigan cómo se contagió el niño y sus contactos posteriores

El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó un caso de sarampión detectado en un niño de dos años residente en una zona rural de Santa Elena. La notificación fue emitida el viernes, tras la confirmación por PCR del Instituto Malbrán, y el área de Epidemiología activó de inmediato el protocolo de bloqueo y control de contactos.

Tras la confirmación, el equipo técnico se trasladó a la localidad para iniciar la investigación. Al respecto, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó a Elonce que el caso reviste particular importancia por no presentar un nexo epidemiológico definido. “No está claro dónde se puede haber contagiado el paciente”, sostuvo.

El funcionario provincial detalló que el niño vive en un área rural y tiene una actividad social muy limitada, lo que dificulta la trazabilidad del contagio. “El acceso a su vivienda fue muy complejo debido a que vive en una zona rural alejada junto a su papá y su hermana”, remarcó al aclarar que ambos niños "estaban bien vacunados para su edad".

Investigación del origen del contagio

Garcilazo indicó que el equipo analiza posibles contactos familiares y eventuales situaciones previas de circulación viral. “Ampliamos la investigación epidemiológica un poco más hacia la ciudad para determinar si hubo algún brote que haya pasado desapercibido, que no se haya detectado, y generó este caso”, explicó.

También señaló que la madre del niño trabaja en Casilda, en la provincia de Santa Fe, por lo que ya se iniciaron acciones coordinadas con esa jurisdicción "para que se haga la misma investigación epidemiológica y establecer si hubo un caso previo que haya originado este caso principal”, expresó.

El profesional recordó que, para rastrear el origen, se evalúan los contactos de los últimos 21 días previos al inicio de síntomas; pero reconoció que "se torna muy difícil porque, muchas veces, la misma familia no recuerda con quién estuvo”, afirmó. No obstante, señaló que la baja interacción social facilita el análisis en este caso.

Síntomas, diagnóstico y estado de salud

El padre del niño fue quien detectó los primeros signos. “Lo primero que advirtió fue la fiebre y después que habían salido manchitas en la piel”, relató Garcilazo.

Ante la sospecha, la familia consultó de inmediato y se tomaron las muestras requeridas. “Las muestras se tienen que tomar en el momento correcto porque si no no puede detectarse el virus, si pasa mucho tiempo”, subrayó.

El niño cursó un cuadro leve, favorecido por tener la vacunación al día. “El chico siempre estuvo bien, nunca tuvo un cuadro severo. Lo que más lo afectó fue la fiebre alta, pero no requirió internación”, indicó. Actualmente se encontraba en buen estado general y próximo a recibir el alta médica.

Acciones de bloqueo y control

Tras la confirmación del caso, el Ministerio de Salud implementó las medidas de control correspondientes. “Primero se hace el aislamiento de la persona. Se buscan los contactos posteriores al inicio de síntomas para hacer un seguimiento”, explicó Garcilazo. A cada contacto se le revisa el carnet de vacunación y se aplica la dosis necesaria. “Si uno puede vacunar lo más rápido posible, muchas veces la enfermedad no se desarrolla o se desarrolla de forma leve”, agregó.

El equipo también analiza si otros cuadros recientes pudieron haber sido confundidos con enfermedades de síntomas similares. “Se registraron brotes del virus pie-mano-boca, y otros que producen la misma sintomatología”, afirmó.