La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral  

La CGT se movilizará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo

El Consejo Directivo de la CGT rechazó este jueves la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves próximo a las 15.

La central obrera cuestionó que para esta ley no haya “acuerdo” ni “mesa de diálogo” con el sector empleador y los trabajadores.

Así lo expresó el cotitular de la central Jorge Sola, en conferencia de prensa, donde indicó que la central "se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.

El “plan de acción” incluye llevar la postura de la CGT a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”. “La CGT reclama estar en el ligar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió, al cuestionar que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche”.

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma.

La movilización del jueves próximo, en tanto, será “contundente”, según anticiparon.