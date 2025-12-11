Piden evitar el derroche de agua y recuerdan los horarios para el lavado de vereda y autos

La municipalidad de Paraná solicita a los vecinos evitar el derroche de agua y hacer un uso eficiente del vital servicio. Asimismo, recordaron los días y horarios habilitados para el lavado de veredas y autos.
El Municipio de Paraná recuerda e insta a la ciudadanía a respetar días y horarios para el lavado de veredas, patios, autos y maquinarias. Atendiendo la llegada de la temporada estival, la de mayor consumo, se ruega el cuidado y uso eficiente del agua potable.
La Ordenanza N.º 10.066 “Cuidado y uso eficiente del agua” establece los criterios para evitar el derroche del líquido potable en toda la ciudad de Paraná. Para esto se establecieron días y horarios específicos para el uso eficiente.
“Durante la temporada estival es una de las prioridades velar por el consumo responsable del agua, atento a las necesidades del suministro ante altas temperaturas”, destacó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.
El lavado de veredas y patios debe realizarse únicamente con mangueras que tengan sistemas de gatillo de corte de agua, hidrolavadoras o baldes. Se puede realizar los martes desde las 0 hs hasta las 9.30 hs, los sábados desde las 0 hs hasta las 9.30 hs y de 13 a 16.
La normativa alcanza a viviendas familiares, inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, comercios, alojamientos, industrias, galpones, depósitos, instituciones educativas, deportivas, oficinas y dependencias públicas o privadas ubicadas en el ejido de la ciudad.
En tanto que el lavado de vehículos y maquinarias podrá hacerse los miércoles desde las 0 hs hasta las 9.30 hs y los viernes desde las 0 hs hasta las 9.30 hs y desde las 13 hasta las 16. Estos días y horarios alcanzan a los vehículos particulares, unidades vehiculares, maquinarias y equipamiento afectado a comercio, transporte de pasajeros, bienes y/o mercaderías, dentro del ejido de la ciudad.
Los ciudadanos que detecten el incumplimiento de la norma podrán realizar la denuncia en la Dirección de Control Urbano y en el SAV 147.