 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Paraná

Piden evitar el derroche de agua y recuerdan los horarios para el lavado de vereda y autos

La municipalidad de Paraná solicita a los vecinos evitar el derroche de agua y hacer un uso eficiente del vital servicio. Asimismo, recordaron los días y horarios habilitados para el lavado de veredas y autos.

11 de Diciembre de 2025
Qué días y horarios está permitido lavar las veredas en Paraná
Qué días y horarios está permitido lavar las veredas en Paraná

La municipalidad de Paraná solicita a los vecinos evitar el derroche de agua y hacer un uso eficiente del vital servicio. Asimismo, recordaron los días y horarios habilitados para el lavado de veredas y autos.

El Municipio de Paraná recuerda e insta a la ciudadanía a respetar días y horarios para el lavado de veredas, patios, autos y maquinarias. Atendiendo la llegada de la temporada estival, la de mayor consumo, se ruega el cuidado y uso eficiente del agua potable.

 

La Ordenanza N.º 10.066 “Cuidado y uso eficiente del agua” establece los criterios para evitar el derroche del líquido potable en toda la ciudad de Paraná. Para esto se establecieron días y horarios específicos para el uso eficiente.

 

“Durante la temporada estival es una de las prioridades velar por el consumo responsable del agua, atento a las necesidades del suministro ante altas temperaturas”, destacó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.

El lavado de veredas y patios debe realizarse únicamente con mangueras que tengan sistemas de gatillo de corte de agua, hidrolavadoras o baldes. Se puede realizar los martes desde las 0 hs hasta las 9.30 hs, los sábados desde las 0 hs hasta las 9.30 hs y de 13 a 16.

 

La normativa alcanza a viviendas familiares, inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, comercios, alojamientos, industrias, galpones, depósitos, instituciones educativas, deportivas, oficinas y dependencias públicas o privadas ubicadas en el ejido de la ciudad.

 

En tanto que el lavado de vehículos y maquinarias podrá hacerse los miércoles desde las 0 hs hasta las 9.30 hs y los viernes desde las 0 hs hasta las 9.30 hs y desde las 13 hasta las 16. Estos días y horarios alcanzan a los vehículos particulares, unidades vehiculares, maquinarias y equipamiento afectado a comercio, transporte de pasajeros, bienes y/o mercaderías, dentro del ejido de la ciudad.

 

Los ciudadanos que detecten el incumplimiento de la norma podrán realizar la denuncia en la Dirección de Control Urbano y en el SAV 147.

Temas:

agua lavado veredas Autos uso racional del agua Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso