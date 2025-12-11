El gobierno presentó "Punto Móvil Mujer": brindará asistencia integral a víctimas de violencia de género

REDACCIÓN ELONCE
El objetivo es promover los derechos de las mujeres y brindar asistencia integral a quienes son víctimas de violencia de género. "Escuchamos y no dudamos, actuamos en consecuencia para enfrentar la creciente violencia de género", dijo el gobernador Rogelio Frigerio.
En el Centro Provincial de Convenciones se llevó a cabo el Foro Provincial "Mujer Activa con Voz" y, en ese marco, se presentó el Punto Móvil Mujer.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, explicó a Elonce que “en el marco de las 16º Jornadas de Activismo en el mundo, escuchamos y no dudamos. Nosotros también estamos haciendo nuestros talleres y ocupándonos del tema. Escuchamos y no dudamos, pero actuamos en consecuencia para enfrentar la creciente violencia de género y tratar de trabajar mucho más todos los días en generar autonomía para las mujeres, que creo que es la mejor herramienta que tenemos a mano precisamente para tener éxito en esta en esta tarea”.
En ese sentido, mencionó que “la presentación del punto móvil tiene que ver con una forma de gestionar. Implica estar en el territorio, implica ir a ver el problema, no esperar que el problema llegue. Este punto móvil va a transitar por toda la provincia, recibiendo denuncias, escuchando, conteniendo a todas las mujeres que tengan este tipo de problemas. Vamos a empezar por donde más problemas tengamos, pero la idea es estar en toda la provincia”.
Remarcó que es necesario “trabajar en equipo y no solo desde el estado. Tenemos que trabajar en equipo con quienes nos dan una mano, tanto a nivel provincial como municipal, pero también con organizaciones no gubernamentales, con los distintos credos, que también trabajan en equipo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando no hay recursos es más necesario trabajar en equipo y así lo estamos haciendo”.
Por su parte, Verónica Berisso, Ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, indicó: “el punto móvil es una forma de gestionar y nosotros tenemos que llegar a toda la provincia. Hay áreas de la Mujer que no están conformadas. La idea es ir y estar cercanos. No significa que esto determine que sea una denuncia sobre violencia, pero sí asesorar sobre qué es relevante o no para hacer una denuncia. Podemos hacer campañas de salud, por ejemplo, para hacer el Papanicolaou o ecografías, y podemos articular con muchas áreas del gobierno que sean estratégicas para las mujeres”.
Comentó que “se hizo un convenio con IAPSER, que nos prestó un vehículo en comodato. Nosotros lo restauramos con el Servicio Penitenciario y vamos a andar por toda la provincia”. Confirmó que el primer lugar que recorrerán con el Punto Móvil será Sauce Montrull.
En ese sentido, el gobernador Frigerio agregó: "En nuestra provincia las personas privadas de la libertad trabajan y, en este caso, colaboran para poder equipar este vehículo para que pueda precisamente ser un vehículo de trabajo y de recepción de la problemática que enfrentan las mujeres en los distintos puntos de la provincia".