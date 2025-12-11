Incautaron más de $12,7 millones y no hubo detenidos tras los 46 allanamientos simultáneos

Incautaron dosis de cocaína y marihuana fraccionada, además de plantas de cannabis; más de 12,7 millones de pesos en efectivo, monto cuya procedencia será materia de análisis judicial; y 56 teléfonos celulares, dispositivos fundamentales para el análisis de comunicaciones y estructura de la organización.

Fue tras un operativo contra el narcotráfico de la Policía de Entre Ríos que incluyó 46 allanamientos y múltiples requisas vehiculares en Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

En los procesamientos también se secuestraron armas de fuego y municiones de distintos calibres; cuatro balanzas, elementos de corte y utensilios con restos de estupefacientes; documentación, cuadernos de anotaciones, comprobantes de transacciones y papelería vinculada a movimientos económicos; y equipamiento tecnológico (notebook, cámaras, DVR), rodados de distintas gamas y nueve vehículos, entre ellos utilitarios y camionetas de alta gama.

Como consecuencia del despliegue policial, 132 personas fueron identificadas, pero hasta al momento no se registraron detenciones; los investigados quedaron supeditados a la causa por narcotráfico.

Investigación y alcance provincial

Las pesquisas se centraron en dos familias ampliamente conocidas en el ambiente delictivo, quienes figuran como los principales investigados, informaron fuentes policiales.

“Estas familias han sido objeto de diversas intervenciones previas, donde distintas divisiones y dependencias de la Policía de Entre Ríos ya habían secuestrado sustancias estupefacientes en múltiples oportunidades, lo que consolidó un historial relevante dentro de la actividad ilícita investigada”, indicaron desde la fuerza.

De acuerdo con la información reunida a lo largo de la investigación, los principales involucrados operaban como proveedores de material estupefaciente en varios puntos de la provincia, lo que explica la necesidad de realizar allanamientos simultáneos en Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante.

La investigación policial, se llevó a lo largo de más de un año, bajo las órdenes del Fiscal Leandro Ardoy, reuniendo las pruebas suficientes para dar con los resultados visibles.

El despliegue se desarrolló entre la noche del 10 y la mañana del 11 de diciembre, bajo la coordinación del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, a cargo del Dr. Leandro D. Ríos, y la Secretaría Criminal y Correccional Nº 2, a cargo del Dr. Juan Andrés Chaulet.

El procedimiento, fue ejecutado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el apoyo de las Divisiones de Drogas Peligrosas, Grupos Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales, y unidades tácticas G.I.A. y C.O.E., constituyendo uno de los despliegues operativos más importantes del año.

Finalmente, la Policía de Entre Ríos destacó “la articulación sostenida con la Justicia Federal, cuyo acompañamiento permitió ejecutar un operativo simultáneo de gran complejidad, garantizando la legalidad de las medidas y el resguardo de la cadena de custodia de todos los elementos secuestrados”.

Asimismo, se resaltó “el profesionalismo del personal policial interviniente, que actuó bajo estrictos protocolos de seguridad y logística, asegurando el éxito de un procedimiento de alta magnitud que busca desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico y delitos conexos”.