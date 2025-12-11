Trasladarán a otra cárcel al preso recapturado en Paraná: la hipótesis que se investiga de la fuga

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Intento de fuga y recaptura en la Unidad Penal N°1

Un interno de la Unidad Penal N°1 se fugó durante un traslado al Hospital San Martín y fue recapturado pocas horas después en barrio Giachino. Las autoridades penitenciarias informaron a Elonce que será trasladado a otro establecimiento carcelario.

11 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Recapturaron al preso que se había fugado este jueves durante su trasladado al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Martín de Paraná.

 

El director de la Unidad Penal Nº1, Carlos Javier Palacios, explicó a Elonce que "el interno escapó alrededor de las 7:45, cuando finalizaba la atención médica y aguardaba el móvil para regresar al penal".

 

Según detalló, el hombre huyó por calle Perón en dirección a Villaguay. "El detenido cumple una condena de 4 años y 8 meses por robo agravado por el uso de arma de fuego", confirmó.

Operativo policial y medidas judiciales

 

El interno fue recapturado en horas del mediodía en barrio Giachino por personal de comisaría sexta. Tras la intervención del fiscal Eric Zenklusen se dispuso las actuaciones correspondientes y se notificó al juzgado de Ejecución de Penas de Paraná, a cargo del proceso del detenido.

 

Palacios señaló que "el reo no continuará alojado en la Unidad Penal N°1". "Una vez concluidas las actuaciones administrativas, será trasladado a otro establecimiento carcelario de la provincia", confirmó. En tanto, la eventual modificación de su condena quedará supeditada al avance judicial del caso.

 

Hipótesis en investigación

 

Consultado sobre si la fuga fue premeditada, el director de la cárcel de Paraná indicó que no podía brindar detalles debido a la investigación en curso, aunque confirmó que "se sospechaba la participación de un motovehículo que habría esperado al fugado".

Unidad Penal N°1 de Paraná

Régimen de visitas por las Fiestas

 

Punto aparte, Palacios informó que el penal mantendrá las visitas habituales durante las fiestas los días 24, 25, 30, 31 y 1°, a la espera de resoluciones del juzgado de Ejecución de Penas de Paraná, Concordia y Gualeguaychú sobre salidas familiares.

 

Actualmente, la Unidad Penal N°1 alberga 1.014 internos, lo que representa aproximadamente el 40% de la población carcelaria provincial.

Unidad Penal N°1 intento de fuga
