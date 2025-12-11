 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Importante concurso nacional

Diseñadora entrerriana fue preseleccionada para vestir a Juana Viale en los almuerzos

La diseñadora Andrea Penoni contó a Elonce que quedó entre las ocho finalistas del concurso que seleccionará a quienes vestirán a Juana Viale en Mar del Plata.  

11 de Diciembre de 2025
La diseñadora Andrea Penoni contó a Elonce que quedó entre las ocho finalistas del concurso que seleccionará a quienes vestirán a Juana Viale en Mar del Plata.  

La diseñadora entrerriana de alta costura Andrea Penoni, oriunda de Chajarí, fue seleccionada entre los ocho talentos de toda la Argentina que competirán por vestir a Juana Viale en su próxima temporada televisiva desde Mar del Plata. La convocatoria reunió a profesionales y estudiantes de todo el país.

 

El concurso, impulsado por la producción del programa de Viale, buscó propuestas originales enviadas mediante bocetos. A partir de esa primera etapa, se eligieron a ocho diseñadores, entre ellos Penoni, quien relató a Elonce cómo vivió el proceso de selección.

Diseñadora entrerriana preseleccionada para vestir a Juana Viale en Mar del Plata

 

Consultada sobre cómo decidió participar, Penoni afirmó que su intención inicial fue aprovechar una oportunidad única: “Cuando envié para el concurso dije, bueno, son oportunidades que se presentan en la vida; mando, total no perdía nada”, relató.

 

La diseñadora explicó que se inspiró en lo que la nieta de Mirtha Legrand suele vestir para conducir los programas. Y el envío del boceto fue solo el primer paso. Al quedar seleccionada entre las 8 finalistas debió mandar el vestido ya confeccionado. Pero aclaró que la producción dio instrucciones claras sobre la reserva del material presentado: “Es secreto, específicamente nos pidieron que nada se muestre hasta que sea la decisión final”, aseguró.

Juana Viale
Juana Viale

Además, destacó la magnitud del logro al quedar entre las ocho seleccionadas: “Ya gané, gané mucho porque la verdad que estar seleccionada dentro de ocho, las expectativas se superaron. Estoy feliz y soy una bendecida. Realmente no pensaba quedar porque la Argentina es grande”.

 

Una oportunidad para visibilizar el talento

Penoni remarcó la importancia del concurso como plataforma para diseñadores que trabajan en ciudades fuera de los grandes centros urbanos: “Está buenísimo para dar a conocer a tanta gente talentosa que por ahí no tiene la oportunidad de mostrar sus diseños. Sabemos que el mundo del diseño no es fácil, y uno que vive en una ciudad chica, más todavía, y vivir del diseño es casi imposible”, comentó.

Andrea junto a uno de sus dise&ntilde;os
Andrea junto a uno de sus diseños

La diseñadora, dedicada principalmente a la alta costura, adelantó que ya completó la confección de la prenda exigida para esta instancia: “Ya lo mandé al vestido. Te doy la primicia”, dijo entre risas.

 

La definición será el 21 de diciembre

Juana Viale anunciará a los cuatro diseñadores finalistas el próximo 21 de diciembre, durante la emisión de sus clásicos almuerzos. Cada uno de ellos será responsable de vestir a la conductora en uno de los programas de la temporada. Elonce.com

Uno de los trabajos realizados por Andrea
Uno de los trabajos realizados por Andrea

Temas:

Andrea Penoni diseñadora Juana Viale almuerzos concurso
