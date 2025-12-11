Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Desde el club anunciaron que las partes decidieron, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.
Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central. La noticia cayó como un bombazo en Arroyito y en todo el fútbol argentino. Si bien es un dato que cambia todo el panorama en el club, en los últimos días algo se venía sospechando porque la dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso no confirmaba la renovación de contrato del Profesor.
Este jueves al mediodía, Central anunció la noticia en su cuenta de X. “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año”.
Luego, hubo un mensaje de agradecimiento: “Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.
pic.twitter.com/BaBrkpxRPw— Rosario Central (@RosarioCentral) December 11, 2025
Según trascendió, los dirigentes de Central hicieron una evaluación muy positiva del paso de Ariel Holan por la dirección técnica del plantel profesional, pero quedaron preocupados por las flaquezas que mostró el equipo a la hora de afrontar los mano a mano tanto en el Apertura como en el Clausura. El primer semestre quedó eliminado ante Huracán de local en cuartos de final y recientemente fue tachado por Estudiantes, también en el Gigante, en octavos.
Esa circunstancia, tomando en cuenta que el gran objetivo de Central en 2026 será la disputa de la Copa Libertadores con Ángel Di María como principal bandera, inclinaron la balanza hacia la opción de no renovarle al entrenador.
Los principales logros de Holan al frente del primer equipo auriazul fueron hacerlo un conjunto sólido y confiable, con altísimo porcentaje de cosecha de puntos, que lo llevaron a ser primero de la tabla anual de punta a punta. Eso le valió al Canalla clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores y recibir el polémico título que le otorgó la AFA.
Ahora se abre un panorama de incertidumbre en Central, donde seguramente aparecerán nombres para suceder a Holan, hasta que Belloso y el resto de la dirigencia elijan al adecuado para la exigente temporada que se viene. (Rosario 3)