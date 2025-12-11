UPCN finalizó el programa de formación en atención ciudadana

El programa de formación en atención ciudadana “Entre Ríos desde adentro” tuvo su acto de cierre este jueves en UPCN. Fueron capacitados más de 1.100 trabajadores de áreas que cumplen un rol clave en la asistencia directa a la ciudadanía.
El programa de formación en atención ciudadana “Entre Ríos desde adentro” tuvo su acto de cierre este jueves en UPCN, con la presencia de dirigentes del Sindicato y autoridades del gobierno provincial.
El Secretario General, José Ángel Allende, sostuvo que las actividades que se realizan en colaboración entre gremio y gobierno “tienen que mantenerse incluso aunque estemos atravesando una situación de discusión salarial, porque benefician a todos los trabajadores”. La ceremonia concluyó con la entrega de diplomas a los participantes.
Esta capacitación fue llevada adelante por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, y se desarrolló durante los últimos cuatro meses en distintos puntos de la provincia.
Al tomar la palabra, Allende recordó que cuando el gobernador Rogelio Frigerio visitó el Sindicato, se hizo un compromiso: mantener la colaboración en este tipo de actividades que apuntan a la capacitación de los trabajadores y que otorga la posibilidad de superarse a quienes quieren hacerlo.
En ese sentido, remarcó la importancia de sostener ese compromiso “incluso en momentos, como este, en que estamos transcurriendo una situación de discusión por salarios”.
“En UPCN entendemos que la mesa de negociación tiene que estar siempre presente para poder conseguir cosas para la gente. Agradecemos que el gobierno también lo entienda así, porque lo que no tenemos que cortar es el diálogo y la relación”, subrayó el dirigente gremial y señaló: “Ojalá haya muchas más de estas capacitaciones”.
Por su parte, la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, informó que “con este grupo que hoy finaliza la formación, podemos anunciar que más de 1100 trabajadores ya están formados en atención ciudadana”.
Luego destacó que el Secretario General de la Gobernación, Mauricio Collelo, “es el impulsor de que la atención ciudadana sea una política de estado de este gobierno y que sea una prioridad en la agenda de transformación que estamos llevando adelante”.
“Dentro de la Secretaría de Participación Ciudadana llevamos adelante distintas acciones para seguir fortaleciendo el servicio público. Una es la formación, y continuaremos trabajando para fortalecer el servicio público y acercar el Estado a la gente”, expresó por último.
En el acto, que tuvo lugar en el salón auditorio “Juan Domingo Perón” de la sede sindical, también estuvieron presentes la Secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler; la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez; la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo; la Subsecretaria de Capacitación, Patricia Sanabria; el Secretario de Trabajo Mariano Camoirano; y el Director de Formación y Transformación Pública del gobierno provincial, Santiago Villarraza, entre otras autoridades.