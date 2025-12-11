La Reforma Laboral permitirá el pago de sueldos en billeteras virtuales

El proyecto de Reforma Laboral enviado por el Gobierno al Congreso introduce un cambio significativo en la forma en que los trabajadores reciben su salario. A partir de ahora, los salarios podrán ser acreditados no solo en cuentas bancarias tradicionales (CBU), sino también en cuentas virtuales (CVU) de billeteras como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, entre otras plataformas autorizadas por el Banco Central. Este cambio afecta tanto a los empleados en relación de dependencia como a los "prestadores independientes", como repartidores y choferes de apps (Uber, Cabify, PedidosYa, etc.), que podrán recibir sus remuneraciones a través de estos nuevos métodos.

Un mercado de 10 millones de salarios que se abre a las fintech

El impacto de la reforma podría ser considerable: en la actualidad, existen aproximadamente 10 millones de cuentas sueldo bancarias que podrían migrar a billeteras virtuales, siempre y cuando el trabajador lo decida. Mercado Pago, por ejemplo, ya administra el pago mensual de 1,3 millones de beneficiarios de la AUH y apunta a expandirse en el universo de ANSES, que comprende a 16 millones de personas, incluyendo jubilaciones y pensiones. La posibilidad de acceder a estos fondos abre un negocio multimillonario para las fintech, pero también representa una amenaza directa para los bancos tradicionales, que verían cómo pierden una de sus principales fuentes de captación de fondos.

La reforma laboral: una nueva regulación para los pagos de salarios

La reforma laboral modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo e incorpora explícitamente a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) como habilitados para pagar remuneraciones. Además, deja abierta la posibilidad de que otras entidades sean autorizadas por el Banco Central para realizar pagos. En el caso de los choferes y repartidores, la reforma exige que tengan una cuenta bancaria o billetera electrónica, y que informen su CBU o CVU a las plataformas para recibir sus pagos. Esto representa un cambio con respecto a la normativa actual, donde no siempre es obligatorio para los trabajadores informar estos datos a las plataformas.

Bancos vs. Fintech: la disputa por el control de los pagos

La introducción de esta reforma ha desencadenado un fuerte debate entre bancos y fintech, que defienden posiciones diametralmente opuestas sobre los riesgos y beneficios de esta medida. Los bancos han expresado su preocupación sobre los posibles riesgos asociados con el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios. Aseguran que estas plataformas no tienen la misma seguridad que los bancos y que, en caso de adoptar el nuevo sistema, los depósitos en estas billeteras no estarían protegidos adecuadamente. Además, argumentan que esta medida podría reducir la capacidad de los bancos de otorgar créditos a la economía al sacar dinero del sistema financiero tradicional.

Las fintech defienden la reforma y destacan sus beneficios

Por su parte, las fintech defienden la reforma y responden a las críticas de los bancos destacando que las billeteras virtuales están sujetas a la regulación del Banco Central. Aseguran que el dinero de los usuarios está depositado en bancos y que las plataformas están supervisadas para garantizar la seguridad. Además, resaltan la preferencia de los usuarios por estas plataformas, señalando que existen 40 millones de cuentas activas que generan rendimientos diarios. En cuanto a la inclusión financiera, las fintech argumentan que están permitiendo el acceso a servicios financieros a millones de personas que no estaban bancarizadas, lo que contribuye a la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos.

Con el proyecto en manos del Congreso, la batalla entre bancos y fintechs por el control de los pagos laborales está en marcha, y se espera que este conflicto también abra un debate más amplio sobre el futuro del dinero y las plataformas tecnológicas en Argentina.