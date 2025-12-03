Transferencias con billeteras virtuales: los nuevos límites vigentes para diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites para transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales vigentes para diciembre de 2025. Como ocurre cada seis meses, el organismo revisó los montos máximos permitidos antes de que entren en juego mecanismos de fiscalización automática.

En este marco, estableció los valores que las personas físicas y jurídicas pueden mover sin quedar expuestas a investigaciones o retenciones de fondos.

La actualización impacta tanto en usuarios bancarizados como en quienes operan a través de plataformas digitales, un sector que creció con fuerza en los últimos años y que hoy concentra una parte relevante de las transacciones cotidianas.

Según la normativa vigente, las entidades financieras y virtuales están obligadas a informar operaciones cuando se exceden los topes, lo que habilita a ARCA a solicitar respaldo documental para justificar los movimientos.

Qué controla ARCA y por qué se revisan los límites

ARCA fundamentó la actualización de los límites en la necesidad de prevenir evasión fiscal y garantizar que los contribuyentes registren operaciones con origen lícito. De acuerdo con el organismo, el crecimiento de las transacciones digitales exige un monitoreo más estricto para evitar maniobras que puedan estar vinculadas a actividades ilegales, como lavado de dinero o circulación de ingresos no declarados.

Cuando una persona supera los montos permitidos, ARCA puede iniciar una verificación formal. En ese proceso, solicitará documentación que respalde la capacidad económica del contribuyente y el origen de los fondos involucrados. Entre los comprobantes exigidos se encuentran:

-Recibos de sueldo.

-Constancias de jubilación.

-Declaraciones juradas.

-Facturas por ventas o servicios.

-Registros de transferencias previas.

Si el contribuyente no puede demostrar el origen de los fondos, el organismo puede ordenar la retención de operaciones o aplicar sanciones administrativas.

La billetera virtual que queda fuera del control directo de ARCA

Entre las plataformas digitales que operan en el país, existe una billetera virtual que ARCA no puede fiscalizar de manera directa: PayPal. La razón central es que la empresa no tiene sede física en Argentina ni acuerdos de intercambio automático de información con el organismo, lo que limita el acceso a datos internos de cuentas o transacciones entre usuarios.

Sin embargo, esto no implica que el movimiento quede totalmente invisible. Cada vez que se realiza una transferencia desde PayPal hacia cuentas o billeteras locales, el sistema financiero argentino registra la operación. En esos casos, ARCA puede detectar la entrada de fondos y aplicar los controles correspondientes. Por ello, se recomienda respetar igualmente los topes vigentes para evitar requerimientos posteriores.

Límites de transferencia de ARCA para diciembre 2025

La actualización semestral fijó los montos máximos que personas físicas y jurídicas pueden transferir entre billeteras virtuales y cuentas digitales sin quedar sujetas a retenciones preventivas. Los topes son los siguientes:

-Personas físicas: hasta $50.000.000 mensuales.

-Personas jurídicas: hasta $30.000.000 mensuales.

Para determinar si una cuenta se encuentra dentro de los límites, ARCA evalúa todos los ingresos y egresos registrados en el período mensual, además del saldo final. El cálculo incluye operaciones con importes positivos y negativos, tanto en plataformas digitales como en bancos.

Esta revisión se aplica también a monotributistas, quienes deben observar los mismos topes que el resto de los contribuyentes. Excederlos, aun por única vez, habilita al organismo a requerir documentación justificatoria de forma obligatoria.

Qué tener en cuenta para evitar problemas con ARCA

Los especialistas en tributación recomiendan:

-Registrar toda actividad económica con documentación respaldatoria.

-Evitar transferencias fraccionadas que puedan interpretarse como maniobras elusivas.

-Controlar periódicamente los movimientos mensuales para no superar los límites.

-Conservar comprobantes digitales, facturas y constancias de ingresos.

La actualización de diciembre refuerza el monitoreo sobre las billeteras digitales, un sector clave para el consumo y los pagos cotidianos. Aunque el uso de estas herramientas continúa en expansión, las transferencias están cada vez más sujetas a los criterios de fiscalización tributaria. (Con información de Ámbito)