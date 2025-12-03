 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La CGT rechazó el nuevo Salario Mínimo por “insuficiente y desconectado de la realidad”

3 de Diciembre de 2025
La CGT rechaza el nuevo monto del SMN
La CGT rechazó este miércoles el laudo que fija el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400 cifra que consideró “insuficiente” y “desconectada de la realidad” de los trabajadores.

 

En un comunicado de prensa al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la central obrera hizo mención a la reunión que mantuvieron junto a empresarios y representantes del Estado en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

 

“Nuestra propuesta contemplaba restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026”, recordaron desde la central sindical sobre la alternativa que pusieron sobre la mesa.

La iniciativa de la CGT implicaba un “aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril”, lo que significaba el primer paso para que el salario mínimo alcance la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852”.

 

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, argumentaron desde la central obrera.

 

En el mensaje difundido a través de las redes sociales, la CGT volvió a pedir que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere su valor y vuelva a “constituirse en referencia válida para todas las escalas salariales del país”. (NA)

Temas:

CGT salario rechazo
