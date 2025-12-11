El softbolista paranaense Luciano Biondi y su nominación a los Olimpia: “es un sueño que cada chico quiere cumplir”

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Luciano Biondi está en la terna de Softbol de los Premios Olimpia. Tras un año consagratorio con la Selección Argentina, habló con Elonce sobre su recorrido y sus desafíos. “Mi papá lo ganó en 2002, y sentí como que había llegado a lo que fue su carrera”, afirmó.

11 de Diciembre de 2025
Luciano Biondi la promesa del softbol argentino ternada a los Premios Olimpia.
Luciano Biondi la promesa del softbol argentino ternada a los Premios Olimpia. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires anunció las ternas para los Premios Olimpia 2025 y, entre los nombres destacados, aparece el del paranaense Luciano Biondi, uno de los jóvenes referentes del softbol argentino.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires anunció las ternas para los Premios Olimpia 2025 y, entre los nombres destacados, aparece el del paranaense Luciano Biondi, uno de los jóvenes referentes del softbol argentino.

El deportista de 22 años fue elegido para competir por la estatuilla en la disciplina Softbol junto con la entrerriana Violeta Figueroa, oriunda de Villa Clara, y el bahiense Nahuel Sáenz. La ceremonia se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, con transmisión en vivo de TyC Sports.

 

La nominación llega en el punto más alto de un año excepcional para Biondi, tanto en su rol como jugador de Estudiantes de Paraná como en sus compromisos internacionales con la selección argentina y con el poderoso equipo norteamericano Hill United Chiefs, campeón del ISC World Tournament, considerado el “Mundial de Clubes” del softbol.

La distinción, que sólo reciben los atletas más sobresalientes del país, lo posiciona como una de las grandes figuras emergentes del deporte entrerriano.

 

Un sueño cumplido: “Es una felicidad muy grande”

 

En diálogo con Mediodía de Noticias, Luciano Biondi expresó la magnitud emocional de la noticia. “Cuando me enteré fue una felicidad muy grande. Es un sueño que creo que cada chico quiere cumplir: ser ternado para unos premios nacionales”, relató a Elonce. La emoción tuvo además un componente familiar: “Mi papá lo ganó en 2002, entonces sentí como que había llegado a lo que fue su carrera”.

 

El softbolista creció literalmente dentro de una cancha. Desde los tres años acompañaba a su padre a los partidos, se metía en el dugout y observaba cada detalle del juego. “Se me hizo costumbre estar todo el día en la cancha”, recordó. Esa naturalidad con la que se vinculó al deporte marcó su identidad competitiva y su recorrido hasta llegar a la máxima élite.

 

El camino como catcher: liderazgo y estrategia en juego

 

Biondi se desempeña actualmente como catcher, una posición clave por su capacidad de lectura y conducción dentro del campo. “El catcher ve todo de frente, entonces cuando algunos compañeros no ven toda la jugada podés guiarlos un poco”, explicó.

El rol exige no sólo resistencia física, sino también estrategia. Parte de su trabajo es coordinar las señas con el lanzador y estudiar a los bateadores rivales. “A este nivel hay que estudiarlos, porque si no te matan a palos”, afirmó. Con naturalidad cuenta que hoy la preparación se apoya en herramientas tecnológicas: videos, análisis digital y revisión permanente de partidos para anticipar patrones de juego.

 

Un entrerriano en la élite internacional

 

El softbol es un deporte profundamente arraigado en Paraná, reconocida como “la capital del softbol” del país. No sorprende, por eso, que Biondi compita cada año en la exigente temporada norteamericana, donde se enfrentan las franquicias más poderosas del mundo.

 

En 2024 jugó para los Hill United Chiefs, una de las organizaciones más prestigiosas del circuito. Esa campaña concluyó con la coronación en el ISC World Tournament, logro que lo ubicó un escalón más arriba dentro del ámbito internacional. “Fue una experiencia enorme, porque en el norte se juega un nivel altísimo y se aprende muchísimo”, reconoció.

Cada temporada, alrededor de 35 argentinos integran equipos en Estados Unidos y Canadá, reflejando la calidad técnica que el país produce y reforzando la presencia entrerriana en el mapa internacional del softbol.

 

Protagonista en la Selección Argentina

 

El 2024 también marcó un paso determinante en su carrera dentro de la Selección Argentina. Biondi integró la U23 campeona Panamericana, título que además les otorgó la clasificación al Mundial 2025 en Sincelejo, Colombia. Su participación fue doblemente relevante: no sólo estuvo en el plantel juvenil, sino también en la selección mayor, con la que disputó el Panamericano en Colombia.

 

El torneo U23 en La Pampa quedó marcado por una fuerte tormenta que impidió completar la final, dejando a Argentina y México primeros de forma compartida. “Nos vino bien, la verdad. Estaba muy ajustado, era un partido durísimo”, contó con sinceridad a Elonce. Aun así, aclaró que la clasificación ya la habían conseguido previamente tras vencer a Venezuela.

 

Con la U23, Biondi inició recientemente una nueva concentración rumbo al Mundial. “Hoy arrancamos a concentrar para el Mundial. No hay ningún parate por ahora”, señaló durante la entrevista. Su presencia en ambos seleccionados demuestra su versatilidad y proyección dentro del ciclo olímpico del deporte.

 

El desarrollo del softbol en Entre Ríos: crecimiento y desafíos

 

Consultado sobre la realidad del softbol local, Biondi aseguró que el deporte continúa en expansión. “Siempre creciendo. Las categorías más chicas vienen muy bien”, destacó. Sin embargo, fue claro al señalar una deuda pendiente: la falta de difusión.

 

Se necesita bastante difusión, es la única forma de que el softbol se expanda”, afirmó. Aprovechó también para reconocer el trabajo de jóvenes comunicadores como Félix Curuchet, quien cubre diariamente la actividad. Para el jugador, la exposición mediática es clave para atraer más niños y sostener el desarrollo a largo plazo.

 

En ese sentido, valoró el impacto que tiene Paraná como cuna del softbol argentino y remarcó la importancia de contar la historia del deporte desde sus protagonistas.

 

Un mensaje para las nuevas generaciones

 

Con la humildad que lo caracteriza, Biondi dejó un consejo para los chicos que quieren iniciarse en el softbol. “Se arranca yendo a la cancha, agarrando un guante, un bate, y tirando la pelota con los amigos. No hace falta ser bueno para empezar”, expresó en diálogo con Elonce.

Para él, el valor del deporte está en la convivencia, en las amistades y en el disfrute. “Es para divertirse”, insistió, recordando que esa esencia fue la que lo llevó desde los juegos infantiles en Estudiantes hasta la elite mundial del softbol.

 

La antesala de una noche inolvidable

 

La nominación a los Premios Olimpia llega en un año donde acumuló títulos, crecimiento deportivo y reconocimiento internacional. Compartir la terna con Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz, dos jugadores de gran nivel, es un nuevo paso en su consolidación personal.

 

La expectativa ahora está puesta en la gala del 22 de diciembre, donde los mejores deportistas del país serán distinguidos por el Círculo de Periodistas Deportivos. En el caso de Biondi, más allá del resultado, la nominación representa una confirmación: el softbol argentino encontró en él a una de sus figuras más prometedoras.

Luciano Biondi, el paranaense de la Selección fue ternado a los Olimpia en softbol

 

 

Todos los deportistas ternados al Premio Olimpia 2025

 

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro

 

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos

 

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

 

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

 

Basquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

 

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

 

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

 

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

 

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

 

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey

 

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

 

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

 

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

 

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

 

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

 

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

 

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

 

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

 

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

 

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

 

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

 

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

 

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

 

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

 

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

 

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

 

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

 

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

 

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

 

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

 

Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme, Facundo Taberna

 

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

 

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas

 

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

 

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

 

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

 

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

 

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

 

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

 

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

 

Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

 

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo.

Selección Argentina Softbol Premios Olimpia luciano biondi
