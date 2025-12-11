 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Datos del INDEC

La inflación de noviembre fue del 2,5 por ciento y alcanzó el 31,4% interanual

11 de Diciembre de 2025
La inflación de noviembre se aceleró por tercer mes consecutivo, impulsada principalmente por el rubro Alimentos y Bebidas, y se ubicó en el 2,5%, su mayor valor en siete meses.

El INDEC difundió la inflación de noviembre.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre. De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

 

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se difundió el dato en un contexto donde las consultoras privadas habían proyectado una inflación mensual de entre 2,3% y 2,5%.

 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año.

 

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

 

Temas:

inflación indec datos Noviembre alimentos suba precios
