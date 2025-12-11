Sopló el viento, llegó la lluvia, bajó la temperatura y hay alerta por tormentas: cómo seguirá el tiempo

Fuertes vientos precedieron a las intensas precipitaciones que se dieron esta tarde en la capital entrerriana y gran parte del territorio entrerriano. Alrededor de las 15.30, de este jueves, y tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un aviso de alerta que consistía en una advertencia “por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Minutos después del viento, llegaron las intensas precipitaciones que afectaron durante algunos minutos a la ciudad de Paraná. Ya pasadas las 16, se convirtieron en una llovizna persistente sobre la ciudad.

Baja de temperatura y caída de un árbol

Tras la lluvia, se notó el descenso pronunciado de temperatura que cayó desde los 29 grados hasta los 20 que se registraban a las 17 de este jueves, pudo confirmar Elonce. Además, el viento del sureste, producía una sensación térmica aún más baja y con cielo aún cubierto y con lluvias débiles.

Producto del viento, un árbol cayó en avenida Ramírez, frente a la terminal de ómnibus. El viento derribó al árbol que quedó sobre algunas de las bicicletas del sistema público, las cuales resultaron con daños, según pudo conocer Elonce.

Alerta por tormentas

Cabe recordar que el organismo pronosticador, informó que sigue vigente el aviso de alerta amarilla por tormentas para todo el territorio provincial, supo Elonce. El SMN sostiene que se anticipa “abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual”.

“El patrón de tiempo de características tropicales continúa dominando la región central, favoreciendo varias jornadas de calor intenso y el desarrollo de tormentas aisladas. Este ambiente resulta especialmente propicio para la formación de eventos convectivos localmente fuertes”, explican la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia para Meteored.

El pronóstico

Para lo que resta de la jornada, el SMN mantiene el pronóstico de tormentas para Entre Ríos y probabilidad de tormentas fuertes para la madrugada. En las horas que siguen de este jueves, se mantendría una temperatura que rondará los 20 grados y viento del sureste a 20 km/h.

“Para mañana, viernes, se espera una breve estabilización en el centro del país, mientras que el área bajo alerta por tormentas fuertes se desplazará hacia el norte”, señaló la especialista.

En tanto, para el viernes, se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, y una temperatura máxima de 32 grados para la capital entrerriana y una mínima de 22ºC.