El coro de la Asociación Verdiana brindó un concierto de música sacra: un homenaje a la Navidad

El evento, a cargo del Coro Cantus Firmus y bajo la dirección de “Oti” Gómez, se celebró en el Santuario Jesús Misericordioso de Paraná.
El coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana ofreció un concierto de música sacra en el Santuario Jesús Misericordioso. Está dirigido por el reconocido “Oti” Gómez. La presentación, que marcó el cierre de ciclo de la Verdiana, fue un verdadero homenaje a la Navidad, ofreciendo una experiencia única de espiritualidad y reflexión.
Aníbal Ocampo, presidente de la Comisión Protemplo del Santuario, destacó la importancia de este evento en sus declaraciones: “La verdad que estamos muy agradecidos con la Asociación Verdiana. Nos sentimos honrados por esta elección para hacer su presentación de cierre de ciclo aquí en el prosantuario. Es un honor recibirlos y disfrutar de este momento que, en esta época de Navidad, nos ayuda a desconectarnos del trajín de la vida y sintonizar con uno mismo, con la música, con el interior.” Además, enfatizó el poder de la música sacra, que "eleva las almas" y ofrece un espacio de conexión espiritual.
El concierto, que incluyó composiciones de autores renombrados como Mozart y Händel, fue una experiencia emotiva para los asistentes, quienes pudieron disfrutar de las bellas armonías del coro y de un ambiente de serenidad. Durante el evento, también se destacó la exposición de un pesebre artesanal, realizado por Federico, un fiel de la comunidad. "Es una actividad que se hace todos los años y tiene una inspiración celestial. Es una de las tradiciones más queridas por la comunidad", explicó Ocampo, quien invitó a los asistentes a admirar los hermosos detalles del pesebre, como la cascada, el pan y las hortalizas en porcelana.
Un concierto que revive las tradiciones navideñas y eleva el espíritu comunitario
El evento también sirvió como un recordatorio de la importancia de las tradiciones navideñas. “Este concierto nos hace sentir la verdadera esencia de la Navidad, un momento de reflexión y conexión con lo más profundo de nuestra fe y de nuestras emociones”, compartió. Los detalles del pesebre, que fueron armados con esmero y dedicación durante todo un mes, complementaron perfectamente la atmósfera de espiritualidad del concierto.
Este evento no solo ofreció una profunda experiencia musical, sino que también fortaleció el sentido de comunidad y tradición. A través de la música y el arte, los asistentes pudieron vivir un momento único, en el que la fe, el arte y la espiritualidad se unieron para celebrar la Navidad de una manera muy especial.