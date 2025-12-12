Vuelve Roger Federer: jugará en el Abierto de Australia 2026

El mundo del tenis ha recibido una noticia que ha emocionado a todos los fanáticos: Roger Federer volverá al court central del Australian Open en enero de 2026, más de tres años después de su retiro oficial del circuito profesional. A sus 44 años, el suizo será parte de un partido de exhibición que se llevará a cabo durante la ceremonia inaugural del torneo, donde compartirá escenario con otras figuras icónicas del tenis como Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt. La cita será en la famosa Rod Laver Arena, dando inicio simbólicamente al primer Grand Slam del año.

Federer no disputa el torneo desde 2020, cuando cayó en semifinales ante Novak Djokovic. Tras varias cirugías en su rodilla, su carrera llegó a su fin en 2022, pero este regreso marca una de las sorpresas más grandes de la temporada. La organización del torneo confirmó la participación del suizo, destacando el carácter especial del evento que reunirá a leyendas de la historia del tenis en el mismo escenario.

La emoción de Federer al volver a Melbourne

El propio Federer compartió su entusiasmo por regresar a la ciudad que fue testigo de algunos de los momentos más destacados de su carrera. "Parece que ha pasado una vida desde que acuñé la frase ‘Happy Slam’ para el Abierto de Australia, y todavía me hace sonreír al recordar todos los momentos que he vivido aquí", declaró el suizo en un comunicado oficial. “Volver para ganar el Abierto en 2017 es uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam, y repetirlo en 2018 fue otro sueño hecho realidad en Melbourne. No veo la hora de regresar y crear más momentos fantásticos con todos los fans australianos", agregó Federer, visiblemente emocionado por su regreso.

Craig Tiley, director del Australian Open, también celebró este evento especial. "Estoy encantado de que presentemos esta ceremonia inaugural tan especial del Abierto de Australia. Aunque el torneo es conocido por su espíritu innovador, también somos guardianes de una historia repleta de algunos de los campeones más grandes del deporte", dijo Tiley. Además, destacó que este regreso simboliza la unión entre tradición y renovación en un evento de más de un siglo de historia.

Federer y su legado en Melbourne

A lo largo de dos décadas, Federer dejó una huella imborrable en el Australian Open, con seis títulos y más de 15 millones de dólares en premios. Entre 2000 y 2020, el suizo disputó 22 ediciones del torneo, convirtiéndose en uno de los más grandes exponentes del certamen. Su primera victoria en Melbourne fue en 2004, al derrotar a Marat Safin, y desde entonces se consolidó como un favorito del público australiano.

Federer ha vivido grandes momentos en la Rod Laver Arena, entre ellos su último título en 2018, cuando derrotó a Marin Cilic en la final. En total, se despidió del torneo con un récord de 102 victorias, 15 derrotas y seis coronas (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018). Sin dudas, su nombre quedará grabado en la historia del Australian Open, y su regreso promete ser un momento de gran emoción tanto para él como para sus seguidores.