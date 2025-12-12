Paraná impulsa el turismo accesible: “La ciudad tiene posibilidades de ser un destino inclusivo”

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad de Paraná trabaja para hacer del turismo un espacio accesible para todos, con nuevas iniciativas en transporte, infraestructura y servicios. “El turismo es un derecho para todos”, dijo a Elonce Agustín Clavenzani, secretario de Turismo.
En la Sala Mayo, se desarrolló la Jornada de Turismo Accesible en Paraná, cuyo objetivo principal es generar conciencia sobre la importancia de que todos los servicios turísticos sean inclusivos.
El secretario de Turismo de la Municipalidad, Agustín Clavenzani, detalló a Elonce los esfuerzos que se están realizando para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad, tanto en la infraestructura como en los servicios de transporte y turismo.
"Hace algunos meses, Paraná fue sede del Congreso Argentino de Agentes de Viajes, donde se abordaron temáticas sobre el turismo accesible. Hoy, con el licenciado Alejandro López, presidente de la Fundación de Turismo Accesible de Argentina, estamos profundizando sobre cómo hacer del turismo un derecho para todos y no solo para unos pocos", explicó Clavenzani.
Infraestructura accesible y turismo para todos
Según el secretario, López destacó los avances que ha visto en la ciudad en cuanto a accesibilidad. Durante su recorrido, el licenciado mencionó que el transporte público de Paraná cuenta con rampas para personas con movilidad reducida, el bus turístico también tiene accesibilidad, y la costanera y la peatonal han sido diseñadas con un enfoque arquitectónico que favorece la accesibilidad.
Sin embargo, Clavenzani fue claro en señalar que aún queda mucho por hacer: "Siempre falta algo. Hay vecinos que aún encuentran dificultades para desplazarse, pero el camino hacia la accesibilidad es uno de mejora continua. La idea es comunicar mejor lo que ya tenemos y seguir trabajando en lo que aún falta", comentó.
Objetivo de un destino turístico inclusivo
El gobierno de la intendenta Rosario Romero ha priorizado el trabajo conjunto con las distintas entidades del sector turístico local para seguir impulsando la accesibilidad. Clavenzani aseguró que el objetivo es que Paraná se convierta en un destino turístico inclusivo. "Queremos hacer de Paraná un destino donde todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan disfrutar de nuestras propuestas turísticas", explicó el secretario de Turismo.
Además, mencionó que en la jornada también participaron profesionales como una intérprete de lengua de señas y guías turísticas como Carina Caminos, quienes se encargan de asistir a personas con discapacidad auditiva y otras dificultades sensoriales. "Abordamos el turismo de manera que sea accesible para todos, trabajando para que las personas con alguna privación de los cinco sentidos puedan disfrutar plenamente de lo que Paraná tiene para ofrecer", agregó.
Paraná: un destino cada vez más inclusivo
Este enfoque inclusivo no solo busca mejorar la accesibilidad física, sino también garantizar que todos los aspectos del turismo, desde las agencias de viajes hasta las actividades turísticas, sean accesibles para personas con distintas discapacidades. "El turismo genera fuentes de trabajo, y con esta visión queremos que todos los habitantes y visitantes puedan participar activamente en la oferta turística de la ciudad", finalizó Clavenzani.