El Hogar de Cristo realizará el lunes su muestra anual de talleres

Se expondrán los trabajos desarrollados durante todo el año. En esta ocasión, la muestra contará con la presentación del segundo fanzine elaborado por el taller de literatura, una revista que recoge las voces y experiencias de los participantes. La entrada es un alimento no perecedero, supo Elonce.
Macarena Cantagalo, coordinadora, explicó a Elonce que “los chicos presentarán el segundo fanzine que hacen en el taller de Literatura, con la revista del hogar. Queremos que toda la comunidad se acerque, conozca el trabajo de los chicos durante el año y, sobre todo, que se sumen trayendo un alimento no perecedero para ayudarnos a compartir”.
El Hogar de Cristo es un espacio dedicado a acompañar a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y, otras, que se encuentran en situación de calle. "Les ofrecemos un espacio donde pueden venir a desayunar, almorzar y, lo más importante, acceder a talleres terapéuticos", indicó. Estos talleres incluyen actividades como literatura, psicología, acompañamiento y otras terapias para apoyar la reintegración social y emocional.
El hogar se ha convertido en un lugar clave para muchas personas que buscan apoyo para superar situaciones adversas. "Lo que tratamos es ofrecerles un lugar seguro, en el que puedan compartir, aprender y sanar. Es un lugar donde, más allá de las actividades, lo que buscamos es que se sientan acompañados y apoyados", comentó Macarena.
Durante la muestra, también se podrán conocer los productos de la cooperativa del Hogar de Cristo, que incluye los talleres de jardinería y panadería.
Oscar Ruiz Díaz, quien forma parte del espacio de jardinería, compartió su experiencia: "Yo estoy en el área de desmalezamiento, trabajo con plantas y otras especies. Hace cuatro años que formo parte del hogar, y cada vez me acerco más. Ya somos parte de la cooperativa, trabajando juntos y apoyándonos", relató.
El taller de jardinería es uno de los más destacados de la cooperativa. "Nuestro trabajo no solo consiste en mantener y cuidar las plantas, sino que también cultivamos platines, suculentas, cactus y otras especies aromáticas, que se pueden ver y comprar en la muestra. La idea es ofrecer algo hecho por nosotros para obsequiar, para regalar", explicó.
El evento del 15 de diciembre también contará con una variedad de actividades y presentaciones en vivo. "De 17.30 a 20 habrá bandas en vivo, muchas cositas que los chicos hacen en los talleres de costura y jardinería, y que se podrán comprar como obsequios", comentó Macarena. Elonce.com