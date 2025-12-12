Allanaron una vivienda en Paraná y detuvieron a un hombre con cocaína fraccionada

En la mañana de este viernes, personal de la Sección Investigaciones de la Departamental Paraná llevó a cabo un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle José Mármol, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial 10.566, vinculada al narcomenudeo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N° 3, y permitió obtener un resultado positivo para la investigación que se encontraba en curso. En el lugar, los efectivos notificaron a un ciudadano mayor de edad y procedieron a la requisa del inmueble.

Durante el allanamiento, los investigadores hallaron cocaína fraccionada en envoltorios de nylon blanco, con un peso total de 5,6 gramos, lista para su presunta comercialización. Además, se secuestró una suma de 190.800 pesos en efectivo, una balanza de precisión y recortes de nylon, elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento de droga.

Ante las pruebas recolectadas, el ciudadano fue detenido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y trasladado a la Alcaidía, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, siguiendo los trámites legales correspondientes.