Choque entre camión y utilitario en el túnel subfluvial provocó breve interrupción del tránsito

Un accidente de tránsito se registró en la tarde del viernes dentro del túnel subfluvial que une Paraná y Santa Fe, cuando un camión de gran porte colisionó por alcance a un utilitario. El hecho ocurrió alrededor de las 18 y motivó un importante operativo de seguridad y asistencia, aunque no se registraron personas lesionadas.
Según se informó oficialmente, se trató del tercer siniestro vial ocurrido en lo que va del año en el interior del viaducto. El impacto generó demoras momentáneas en la circulación, ya que uno de los vehículos involucrados obstruyó ambos sentidos de tránsito.
Detalles del accidente
En diálogo con Elonce, el oficial Esteban Cena, del puesto caminero, explicó que la intervención se produjo luego de un aviso emitido por la sala de comando del túnel. “Tuvimos intervención aproximadamente a las 18 horas, cuando nos informaron de un siniestro ocurrido dentro del viaducto”, relató.
Al llegar al lugar, personal policial constató que el protagonista principal era un camión Scania con acoplado sin carga, que circulaba desde Santa Fe hacia Paraná. El conductor, un hombre mayor de edad oriundo de la provincia de Corrientes, manifestó que había colisionado en la parte trasera a un utilitario tipo Renault Kangoo.
“El camión quedó obstruyendo ambos sentidos de circulación”, indicó el oficial, y aclaró que el utilitario ya se encontraba fuera del túnel, del lado de Paraná, al momento de la llegada de los efectivos.
Rápida normalización del tránsito
Gracias a la intervención conjunta del personal interno del túnel subfluvial y del móvil policial a cargo del procedimiento, el tránsito pudo ser liberado en un lapso aproximado de 30 minutos. Una vez retirados los vehículos de la zona de riesgo, se confirmó que el siniestro solo ocasionó daños materiales.
En el operativo también participaron Bomberos Voluntarios de Santa Fe y una ambulancia, que asistieron de manera preventiva. “Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales”, señaló Cena.
Velocidad y normativa vigente
Consultado sobre la velocidad al momento del impacto, el oficial explicó que no es posible determinarla con precisión en el lugar, salvo mediante pericias específicas. “Dentro del túnel hay sensores que miden la velocidad de circulación, pero no determinan puntualmente la velocidad en el momento del accidente, a menos que intervenga la Policía Científica”, precisó.
Asimismo, recordó que el límite de velocidad dentro del túnel subfluvial es de 60 kilómetros por hora como máximo y 40 como mínimo, parámetros que buscan garantizar la seguridad en un tramo de circulación reducida y con alto flujo vehicular.
Trámite posterior
Finalmente, el procedimiento policial quedó supeditado a la presentación de la documentación correspondiente para que las aseguradoras puedan intervenir y reconocer los gastos derivados de los daños ocasionados. El conductor del camión no manifestó problemas de salud ni fallas mecánicas al momento de brindar su testimonio.