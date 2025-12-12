Choque entre camión y utilitario en el túnel subfluvial provocó breve interrupción del tránsito

REDACCIÓN ELONCE
La circulación en el túnel subfluvial interprovincial, estuvo interrumpido durante más de media hora, debido a un impacto leve entre un camión y un utilitario que circulaban en el mismo sentido, se confirmó a Elonce. No hubo personas heridas.
El tránsito en el túnel subfluvial interprovincial estuvo interrumpido durante más de media hora, debido a un accidente de tránsito que ocurrió en el interior del viaducto, confirmó Elonce.
Según indicaron fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió a las 18, entre un camión y un utilitario Renault Kangoo que circulaban en el mismo sentido, con dirección hacia la capital entrerriana.
