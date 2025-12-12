 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Falleció un conocido vecino de Paraná que recorría el centro junto a su perro "Cortito"

Pedro Tori, vecino conocido en la ciudad por recorrer el centro con su perro "Cortito", falleció esta semana. Su mascota quedará al cuidado de una mujer, conocida del hombre.

12 de Diciembre de 2025
Pedro junto a Cortito
Foto: Uno

Pedro Tori, vecino conocido en la ciudad por recorrer el centro con su perro "Cortito", falleció esta semana. Su mascota quedará al cuidado de una mujer, conocida del hombre.

Este viernes se conoció el fallecimiento de Pedro Tori, un vecino muy querido de la ciudad de Paraná que solía recorrer el centro junto a su inseparable perro "Cortito".

 

Su presencia cotidiana en la zona céntrica, especialmente en las inmediaciones de la Iglesia San Miguel, lo había convertido en una figura conocida y respetada por comerciantes, transeúntes y vecinos del lugar.

 

Pedro había sufrido una herida en la cabeza, debió ser hospitalizado y, posteriormente, fue hallado sin vida en el sitio donde residía.

 

A "Cortito", el fiel compañero que solía recibir los saludos de quienes pasaban por la zona, lo cuidará Daiana, una vecina que acompañaba frecuentemente tanto a Pedro como a su mascota.

 

Quienes lo conocieron recuerdan a Pedro como una persona respetuosa, amable y talentosa. Era artista y realizaba dibujos que vendía en la esquina de Buenos Aires y Ecuador, donde también cosechó el cariño de muchos paranaenses. (Con información de Diario Uno)

 

 

