Falleció un conocido vecino de Paraná que recorría el centro junto a su perro “Cortito”

Este viernes se conoció el fallecimiento de Pedro Tori, un vecino muy querido de la ciudad de Paraná que solía recorrer el centro junto a su inseparable perro "Cortito".

Su presencia cotidiana en la zona céntrica, especialmente en las inmediaciones de la Iglesia San Miguel, lo había convertido en una figura conocida y respetada por comerciantes, transeúntes y vecinos del lugar.

Pedro había sufrido una herida en la cabeza, debió ser hospitalizado y, posteriormente, fue hallado sin vida en el sitio donde residía.

A "Cortito", el fiel compañero que solía recibir los saludos de quienes pasaban por la zona, lo cuidará Daiana, una vecina que acompañaba frecuentemente tanto a Pedro como a su mascota.

Quienes lo conocieron recuerdan a Pedro como una persona respetuosa, amable y talentosa. Era artista y realizaba dibujos que vendía en la esquina de Buenos Aires y Ecuador, donde también cosechó el cariño de muchos paranaenses. (Con información de Diario Uno)