Instalaron una “pantalla informativa dinámica” en el acceso a Paraná: aclaran que “no es para foto-multas”

REDACCIÓN ELONCE
El sistema brindará información en tiempo real sobre desvíos, obras, clima y normas viales. También permitirá relevar el flujo vehicular, pero no tendrá carácter punitivo ni funcionará como foto-multa, indicó Katherina Stickel a Elonce.
La Municipalidad de Paraná instaló una “pantalla informativa dinámica” en uno de los accesos más importantes a la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación vehicular. El sistema se ubica a la altura de La Llave, sobre avenida Gobernador Raúl Uranga y a metros de la intersección con calle Soler.
Al respecto, la secretaria municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, explicó a Elonce que se trata de "una herramienta destinada a brindar información en tiempo real a conductores, tanto vecinos como visitantes y turistas".
En la oportunidad, aclaró que “no se trata de una herramienta de control de velocidad”, sino de una “herramienta informativa y orientativa”. Stickel remarcó que el sistema, si bien captará los dominios de los vehículos, esos datos serán destinados a “información interna de la municipalidad vinculada a los flujos vehiculares”.
Las pantallas estarán operativas a partir de la próxima semana, una vez finalizada la instalación de cámaras complementarias. Desde el municipio anticiparon que está prevista la instalación de dispositivos similares en otras intersecciones neurálgicas de la ciudad, como parte de una estrategia integral de seguridad vial.
Qué información mostrará la pantalla
"Las pantallas permitirán comunicar desvíos de tránsito por obras o eventos, alertas ante contingencias climáticas, recordatorios sobre la velocidad permitida y mensajes vinculados a la normativa vigente en materia de tránsito", especificó Stickel.
Además, el sistema cuenta con "tecnología de reconocimiento automático de patentes", que permite obtener información sobre el flujo vehicular en ese acceso, información que será utilizada como insumo para la planificación urbana del municipio.
"No es un sistema de foto-multas"
Desde el municipio aclararon que el dispositivo no tiene carácter punitivo ni está vinculado a la aplicación de foto-multas. La funcionaria remarcó que el objetivo es "informar, orientar y generar conciencia entre los usuarios de la vía pública".
En ese sentido, señaló que el acceso a Paraná ya cuenta con controles de velocidad en otros puntos, por lo que esta herramienta busca reforzar la prevención y la conducción responsable, no sancionar.
Conciencia y convivencia vial
Stickel hizo hincapié en la necesidad de "respetar las normas de tránsito y fomentar una convivencia más ordenada" entre todos los actores que circulan por la vía pública: automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones y usuarios del transporte público.
En ese marco, destacó la importancia de respetar los carriles exclusivos, las bicisendas y las prioridades de paso, especialmente en una época del año en la que el tránsito se intensifica y los tiempos de traslado se acortan.