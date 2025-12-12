“Pinceladas de Rock” recreó clásicos nacionales en espectáculo coral y sinfónico: videos

REDACCIÓN ELONCE
Más de 200 artistas participaron en el Centro Provincial de Convenciones de una nueva edición de “Pinceladas de Rock”, una propuesta sinfónico-coral que reúne coros y músicos de distintos puntos de la provincia.
En el Centro Provincial de Convenciones (CPC) se llevó a cabo una nueva edición de “Pinceladas de Rock”, un espectáculo de gran escala que combinó arreglos sinfónicos, interpretaciones corales y fragmentos de canciones emblemáticas del rock nacional.
La propuesta reunió a elencos corales y músicos de distintas localidades entrerrianas, consolidándose como una de las experiencias artísticas colectivas más relevantes del calendario cultural provincial.
La actividad tuvo como objetivo ofrecer al público una mirada renovada sobre el cancionero del rock argentino, a través de versiones sinfónico-corales que recorrieron distintas épocas y estilos.
En esta oportunidad, se interpretaron los volúmenes I, II, III y Del Recuerdo de la obra, lo que permitió integrar a agrupaciones que forman parte del proyecto desde sus comienzos.
Coros, orquesta y músicos invitados
El espectáculo contó con la participación del Coro Municipal del Centenario de Crespo, el Coro Municipal de María Grande, el Coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, el Coro de Jóvenes de la Escuela Coral Mario Monti, el Coro Municipal Modo Canto de Viale y el Ensamble Coral Juan Sebastián de Gualeguay. A ellos se sumó la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, además de músicos invitados como Juan Pablo Dupont en bajo y Máximo Pasgal en guitarra, junto con el solista vocal Francisco Scotta.
La dirección general estuvo a cargo de Eduardo Retamar, quien conduce el proyecto desde sus primeras presentaciones y fue el responsable de articular el trabajo conjunto entre coros, orquesta y músicos invitados, logrando una puesta en escena de alto nivel artístico y técnico.
Declaración de interés cultural
El evento fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que destacó su aporte al desarrollo artístico provincial y a la visibilización de propuestas que integran música, artes visuales y trabajo colaborativo entre instituciones culturales. En los fundamentos de la declaración se subrayó que la obra contribuye a la promoción de la producción local, al fortalecimiento del turismo cultural y al reconocimiento del territorio entrerriano a través del arte.
Asimismo, se valoró el carácter federal del espectáculo, reflejado en la participación de agrupaciones provenientes de Crespo, María Grande, Viale, Gualeguay y Paraná, lo que refuerza la idea de un proyecto cultural construido de manera colectiva en distintos puntos de la provincia.
Un proyecto que crece desde 2022
“Pinceladas de Rock” comenzó a desarrollarse a mediados de 2022 y, desde entonces, mantuvo una continuidad que le permitió incorporar nuevas instituciones artísticas y sumar instancias de formación y participación para coristas, músicos y directores. La estructura del proyecto se basa en arreglos originales que reúnen fragmentos de canciones del rock argentino de las últimas cuatro décadas.
En cada presentación participan alrededor de 140 voces y 56 músicos, alcanzando un total cercano a las 200 personas en escena. Esa magnitud convierte al espectáculo en una experiencia singular dentro del panorama cultural entrerriano.
La mirada de los protagonistas
En diálogo con Elonce, Andrés Spreafico explicó el espíritu de la propuesta: “La propuesta es sinfónico-coral que ya lleva tres volúmenes y es absolutamente del rock nacional”. Además, destacó la calidad técnica y artística del espectáculo: “Están hechas en formato sinfónica, con una producción muy buena y contaremos con unas 200 personas en escena”.
El recorrido musical permitió atravesar distintas generaciones del rock argentino, con arreglos que resignificaron canciones ampliamente conocidas. “Lo que generan las canciones del rock está muy bueno, es un recorrido por toda la historia”, señaló Spreafico, al referirse al impacto emocional que provoca el repertorio en el público.
Clásicos reinterpretados
Durante la presentación, el ensamble de coros interpretó versiones sinfónico-corales de temas emblemáticos como “Crimen”, de Gustavo Cerati, y “Rezo”, de Charly García. También formaron parte del repertorio fragmentos de “Flaca” y “Mil horas”, de Andrés Calamaro; “Igual que Ayer”, de Los Enanitos Verdes, y “La bifurcada”, de Memphis La Blusera.
De esta manera, “Pinceladas de Rock” propuso un diálogo entre la música popular argentina y el lenguaje sinfónico-coral, consolidándose como una experiencia artística que combina memoria, identidad y trabajo colectivo, con una fuerte impronta entrerriana.