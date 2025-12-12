"Lo mataron como a un perro": familia de joven asesinado en barrio Tiro Federal exige justicia

REDACCIÓN ELONCE
Jesús Silva, hermano de Eduardo Silva, asesinado de un disparo en la nuca, reclamó justicia y desmintió que la víctima estuviera armada. En diálogo con Códigos, denunció que el ataque fue una emboscada y apuntó contra un menor como autor del homicidio.
El crimen cometido por un menor que terminó con la vida de Eduardo Silva generó un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia. Jesús Silva, hermano de la víctima, llegó desde Tucumán tras enterarse del asesinato y realizó duras declaraciones en las que negó un enfrentamiento armado y aseguró que su hermano fue emboscado.
“Vengo desde Tucumán, viajando 12 horas. Llegué hoy a las 7 de la mañana. Me enteré el día martes, ya para miércoles, que a mi hermano lo habían matado”, relató Jesús Silva, aún conmocionado por el hecho ocurrido en Paraná.
En ese marco, rechazó versiones que indicaban que Eduardo Silva estaba armado. “Lo mataron como a un perro, le pegaron un tiro en la nuca. He escuchado que se ha dicho que mi hermano estaba armado, por lo tanto es mentira. Eso se puede comprobar, hay videos que seguramente serán difundidos por este medio, a los cuales yo voy a facilitar para que sean mostrados”, afirmó.
A su vez, se mostró desafiante: “Me estoy dando cuenta, que estando casi a mil kilómetros de aquí, está mucho más informado, que incluso gente que está investigando”, señaló, antes de negar de manera tajante la hipótesis de un tiroteo.
La secuencia previa al asesinato
Según el testimonio brindado a Códigos, el hecho se desencadenó tras una discusión previa. “Eso totalmente es mentira. Él se baja porque él, previo a ir a ese domicilio, él tiene una discusión por Instagram con mi otro hermano más chico, que son, que viven ahí en la zona, y él va, él tira una piedra. A él le tiran un tiro y él cae muerto en el acto”, relató.
El hermano de la víctima remarcó que el autor del disparo sería un menor de 16 años. “La persona que lo mata tiene 16 años, yo quiero creer y confío ciegamente en que se va a hacer justicia. No puede ser que un chico, llamemos así, voy a ser lo más formal posible, que tenga 16 años, te mata como un perro y esto queda en la nada”, expresó.
También rechazó rumores sobre deudas o hechos delictivos. “Se hablaban de deudas, que estaban con problemas de deudas, que iban a arreglar una deuda, que había un hecho delictivo, que se tenían que repartir, fíjate un montón de cosas que se están diciendo”, manifestó, y aclaró que el conflicto estuvo vinculado al robo de una moto.
Chats, sospechas y pedido de cambios
Jesús Silva aseguró contar con pruebas que demostrarían que su hermano fue inducido a concurrir al lugar donde lo mataron. “Yo tengo, porque en mi casa, en la computadora, tengo abierto el Instagram de mi hermano Eduardo, donde a él le ponen, vení a buscarla, cagado”, indicó, y agregó que esos mensajes lo incitaban a ir a buscar el rodado.
“Entonces, él va a buscarla, con esos dos chicos que van en el auto, y él se baja y cuando los ve, le tira una piedra. Y cuando tira la piedra, él da la espalda y lo matan como un perro”, insistió, al describir la secuencia final.
Uno de los puntos más sensibles de su relato fue la presunta participación de familiares. “La persona que lo mata, ese menor que lo mata, estaba con dos hermanos”, sostuvo.
Finalmente, expresó su dolor y su reclamo al sistema judicial. “Sé que a este menor le han dado una prisión preventiva. Creo que se dice de 30 días. Todos sabemos que en 30 días está en la casa”, lamentó. Y concluyó: “Y mi hermano yo lo acabo de dejar en el cementerio con flores. Dentro de un cajón. Y no lo voy a volver a ver nunca más en la vida”.