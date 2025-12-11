Múltiples allanamientos en ciudades entrerrianas: son más de $14 millones el monto secuestrado

REDACCIÓN ELONCE
“Son personas que cuentan con antecedentes de delitos, ya habían sido investigados oportunamente en causas federales como narcomenudeo”, recalcó Alexis Rotundo, director de Drogas Peligrosas, tras múltiples allanamientos.
Los múltiples allanamientos realizados en Paraná, Nogoyá y Diamante durante la noche del miércoles arrojaron como resultado final el secuestro de $14 millones tras los 46 operativos.
Alexis Rotundo, director de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, brindó a Elonce las últimas actualizaciones del caso: “Fue una investigación de poco más de un año y se trabajó con la Justicia Federal, más precisamente con el juez federal Leandro Ardoy, donde se pudo determinar a través de la investigación que dos clanes familiares conocidos en Paraná se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, no solo en Paraná, sino a su vez proveían a otras ciudades como Nogoyá, Diamante y otras localidades de Paraná Campaña”.
“Una vez que se documentaron todos los elementos y se consiguieron las pruebas, se concretaron los allanamientos que se dieron a conocer. Fueron 46 (34 en Paraná y Paraná Campaña y el resto en Nogoyá y Diamante). Si bien quedan algunas diligencias pendientes, tenemos el secuestro de nueve vehículos de alta gama en su mayoría, el secuestro de más de 14 millones de pesos, telefonía celular que va a ser sometido a pericia y después algo de sustancia (cocaína y marihuana).
Sobre las bandas involucradas, destacaron: “Son personas que cuentan con antecedentes de delitos, ya habían sido investigados oportunamente en causas federales como narcomenudeo. A su vez, durante el transcurso, fuimos documentando otros hallazgos de sustancias en zonas donde estas personas operaban. Son más de 140 personas identificadas”.