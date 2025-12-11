Múltiples allanamientos en ciudades entrerrianas: son más de $14 millones el monto secuestrado

Los múltiples allanamientos realizados en Paraná, Nogoyá y Diamante durante la noche del miércoles arrojaron como resultado final el secuestro de $14 millones tras los 46 operativos.

Alexis Rotundo, director de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, brindó a Elonce las últimas actualizaciones del caso: “Fue una investigación de poco más de un año y se trabajó con la Justicia Federal, más precisamente con el juez federal Leandro Ardoy, donde se pudo determinar a través de la investigación que dos clanes familiares conocidos en Paraná se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, no solo en Paraná, sino a su vez proveían a otras ciudades como Nogoyá, Diamante y otras localidades de Paraná Campaña”.

Foto: P.E.R.

“Una vez que se documentaron todos los elementos y se consiguieron las pruebas, se concretaron los allanamientos que se dieron a conocer. Fueron 46 (34 en Paraná y Paraná Campaña y el resto en Nogoyá y Diamante). Si bien quedan algunas diligencias pendientes, tenemos el secuestro de nueve vehículos de alta gama en su mayoría, el secuestro de más de 14 millones de pesos, telefonía celular que va a ser sometido a pericia y después algo de sustancia (cocaína y marihuana).

Foto: Elonce.

Sobre las bandas involucradas, destacaron: “Son personas que cuentan con antecedentes de delitos, ya habían sido investigados oportunamente en causas federales como narcomenudeo. A su vez, durante el transcurso, fuimos documentando otros hallazgos de sustancias en zonas donde estas personas operaban. Son más de 140 personas identificadas”.