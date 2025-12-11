La CGT Paraná expresó su rechazo a la reforma laboral del Gobierno y se suma a la movilización del 18

REDACCIÓN ELONCE
Darío Marengo, secretario de prensa de la CGT Regional Paraná, expuso la postura de la central obrera ante el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El referente sindical aseguró que la iniciativa implica un "retroceso estructural en el sistema de relaciones laborales"
La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Paraná expresó a Elonce su total desacuerdo con el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional, advirtiendo que, tal como está planteado, generará una profunda pérdida de derechos laborales.
Darío Marengo, secretario de prensa de la CGT Regional Paraná, sostuvo que la iniciativa "implica un retroceso estructural en el sistema de relaciones laborales en Argentina".
El dirigente gremial cuestionó que, lejos de modernizar, el proyecto busca "desregular en un contexto de desigualdad donde se traslada todo el riesgo al trabajador".
Marengo enfatizó que, si bien la denominan como una ley de modernización, "creemos que es una ley que viene a precarizar el mundo laboral. Así que estamos en total desacuerdo".
Modificaciones en indemnizaciones y despidos
Uno de los puntos clave de objeción es la reformulación de la indemnización por despido, que pasaría a ser una "variable, prácticamente, de ajuste". En este sentido, la propuesta excluye de la base de cálculo de la indemnización a los pagos no mensuales, como son los ítems por aguinaldo, premios, vacaciones y horas extras.
A esto se suma la creación de un fondo de cese laboral que, según el criterio de la CGT, "pasaría a normalizar y abaratar el tema del despido", afectando directamente la capacidad protectora del sistema actual.
Debilitamiento de la negociación colectiva y sindicatos
La reforma introduce cambios significativos en la negociación colectiva que, a juicio del secretario de prensa, debilitan la capacidad de acción de los sindicatos.
Ultraactividad limitada: Se limita la ultraactividad de los convenios colectivos a un año. "Vencido ese plazo, las cláusulas normativas directamente caen y obligan a los sindicatos a renegociar la totalidad de los derechos desde una posición de debilidad", explicó Marengo.
Financiamiento Sindical: Se elimina la retención automática de la cuota solidaria o sindical, requiriendo una "conformidad expresa del trabajador". El dirigente señaló que este es "un mecanismo diseñado para asfixiar financieramente a los sindicatos y debilitar un poco su capacidad de acción".
Restricciones al derecho a huelga y asamblea
El proyecto también incluye una fuerte restricción a las medidas de acción directa y al derecho de asamblea. El representante de la CGT Regional Paraná detalló que se restringen severamente las asambleas, estableciendo que las horas destinadas a estas no devengarán salario y se requerirá "autorización previa al empleador".
"Un poco se criminaliza las medidas de acción directa como una forma de coacción contra los trabajadores", afirmó Marengo. Además, se amplían los servicios esenciales y se penaliza la protesta con falta grave.
Extensión del período de prueba y fraude laboral
Otro aspecto criticado es la extensión del período de prueba. El actual plazo de tres meses se extiende a ocho meses, lo que para la CGT desprotege y desarticula los pilares del derecho laboral argentino.
Respecto a las nuevas formas de contratación y el uso del monotributo, Marengo señaló que la ley reconoce el fraude laboral existente, pero en lugar de sancionarlo, "ofrece una amnistía a la empresa y legaliza un poco la nueva forma de contratación independiente".
La reforma crea la figura del "trabajador independiente para plataforma", estableciendo explícitamente que no existe una relación de dependencia, incluso permitiendo que la empresa otorgue seguros o herramientas.
"La ley no combate el fraude, sino que lo normaliza", reiteró Marengo, quien concluyó que con este esquema "el trabajador queda más desprotegido y el empleador en realidad obtiene un marco legal para contratar sin asumir responsabilidades laborales básicas".
Acciones Gremiales y Judiciales
El secretario de prensa de la regional Paraná confirmó que la CGT Nacional convocó a una movilización para el día 18 de diciembre. A nivel regional, se han programado encuentros con los legisladores de Entre Ríos que representan a la provincia en el Congreso, en las que se presentarán "objeciones técnicas a este proyecto".
Adicionalmente, la central obrera anticipó que se recurrirá a la Justicia una vez que la ley sea promulgada. "Vamos a hacer una presentación judicial sobre la ley, ni bien salga, porque creemos que rosa el tema de la inconstitucionalidad, porque hay muchos derechos que contradicen con los principios esenciales de lo que es el artículo 14 bis de la Constitución", sentenció el sindicalista
.