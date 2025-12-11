Prevén bajas ventas en el microcentro de cara a las fiestas: “No parece que las cosas vayan a mejorar”, dijo Ruggeri

REDACCIÓN ELONCE
Marcelo Ruggeri, de la Cámara de Comerciantes de Paraná, prevé un diciembre complicado para el comercio local, con bajas ventas y alquileres elevados. “Este año fue muy malo en lo comercial”, dijo a Elonce.
Las expectativas del comercio de Paraná para las ventas de fin de año no son positivas. En diálogo con Marcelo Ruggeri, vocal de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, el panorama sigue siendo complicado. "Las expectativas no son las mejores. Sabemos que este año fue muy malo en lo comercial y diciembre va a seguir en esa línea. Si bien las festividades siempre ayudan, este mes arranca con menores ventas que el año pasado, que ya fue uno de los peores años que recuerdo en casi 40 años de trayectoria comercial", comentó a Elonce.
Este pesimismo se debe, según el empresario, a la crisis económica prolongada y la caída en el poder adquisitivo de los consumidores. "No parece que las cosas vayan a mejorar en el corto plazo", remarcó.
Alquileres caros y cierre de comercios en el microcentro
Otro problema que agrava la situación es el alto costo de los alquileres en el microcentro. El referente comercial explicó que, a pesar de que los alquileres siempre fueron elevados en la zona, ahora se hace insostenible para los comercios, especialmente con las ventas tan bajas. "Los alquileres son muy caros. Estamos hablando de 2 millones de pesos o más. Los comercios no pueden sostener ese costo cuando las ventas siguen cayendo", indicó.
Según Ruggeri, muchos locales ya no pueden sostener sus negocios en el microcentro y se ven obligados a mudarse. "Se están yendo a zonas más alejadas del centro, o directamente, cerrando. Es alarmante ver tantos locales vacíos. Esto está afectando no solo a los comerciantes, sino a muchas familias que dependen de esos puestos de trabajo", expresó.
Además, destacó que los locales no se están ocupando rápidamente, lo que intensifica aún más la preocupación por el futuro del comercio paranaense. "En años anteriores, aunque había migración de comercios, los locales vacíos se ocupaban enseguida. Ahora la situación es más difícil", señaló.
El impacto de las importaciones y el comercio digital
Uno de los mayores desafíos para los comerciantes locales es la competencia de los productos importados y la venta digital. Ruggeri destacó que los comercios tradicionales no pueden competir con los precios de los productos importados, que muchas veces llegan subsidiados por el costo de transporte. "Lo que nos afecta mucho es la apertura indiscriminada de importaciones. Esto no solo impacta en el comercio, sino que está afectando a la industria nacional. Eso va a generar una pérdida masiva de puestos de trabajo", explicó.
El comercio digital también ha dificultado aún más la situación, ya que los emprendedores que operan de manera en esa modalidad no tienen los mismos costos fijos que los comercios tradicionales como alquileres e impuestos. "Nos pone en una posición muy desfavorable frente a la venta digital. No es lo mismo vender por internet, donde no hay gastos como el alquiler o los impuestos que nosotros sí tenemos", sostuvo.
Ruggeri también mencionó que las plataformas de ventas digitales extranjeras están exacerbando el problema. "Las plataformas chinas están multiplicando la situación, ofreciendo productos a precios imposibles de competir. Los comerciantes locales no pueden competir con ese sistema", aseguró.
Solicitan medidas de apoyo para el comercio local
Ante este panorama, la Cámara de Comerciantes ha presentado varias propuestas tanto a nivel provincial como nacional. Desde la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se gestionó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica en la provincia y aliviar los costos de las empresas. "Queremos facilitar cuestiones como impuestos y tarifas, que son una carga muy pesada para las empresas", dijo Ruggeri.
A nivel nacional, la Cámara de Comerciantes está trabajando junto a CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) para buscar una solución a la competencia desleal que genera la apertura de importaciones a precios bajos. "Estamos buscando que no sea tan fácil importar mercadería barata. No pedimos proteccionismo, pero sí que haya condiciones más justas para competir", expresó.
Actividades en el microcentro para incentivar las ventas
Aunque el panorama comercial no es alentador, el microcentro de Paraná prepara algunas actividades para atraer a los visitantes durante las fiestas. Ruggeri comentó que en las reuniones con las autoridades municipales se discutieron diversas iniciativas para dinamizar el comercio local. "Lo que pedimos es que el centro tenga más actividades y atracciones que complementen las compras. No solo lo comercial, sino también entretenimiento y decoración, que atraigan a los turistas y a los habitantes de la ciudad", indicó.
Entre las actividades que se están organizando desde la Municipalidad se destacan eventos culturales, como el Paseo 25 de Mayo, que incluirá música, puestos de comida y espectáculos artísticos. "Estas actividades van a ser una forma de complementar las compras con entretenimiento, para que la gente disfrute más de la experiencia en el centro", explicó el referente.
Además, se están planificando algunas acciones para los días previos a la Navidad, como cantos de villancicos y otras sorpresas en la peatonal. "Queremos que la gente no solo venga a comprar, sino que también disfrute del centro como un espacio de recreación y cultura", concluyó.