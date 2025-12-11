La inflación de alimentos fue de 2,8% en noviembre: los productos que subieron y los que bajaron

El asado entre los alimentos que más subieron.

La inflación de alimentos alcanzó 2,8% en noviembre y acumuló un alza de 31,1% en los últimos 12 meses. El dato mensual fue mayor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó 2,5% el mes pasado, de acuerdo con lo que informó este jueves el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: limón, manzana, asado, nalga, carne picada, paleta, cuadril, papa y cebolla.

En los primeros 11 meses del 2025, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 28,2%, lo que representó 0,3 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (27,9%).

Con respecto al mes anterior, la región de Cuyo anotó el mayor aumento en el precio de los alimentos y bebida no alcohólicas, con una suba del 3,4%.

La siguieron la región Noroeste y el Noreste, con 3,3% y 3,2%, respectivamente. A continuación se ubicó el dato de GBA, que llegó a 2,8% en noviembre. En la región Pampeana, los alimentos subieron 2,7% y la Patagonia anotó la menor variación mensual, con 2,1%.

Los 10 alimentos que más subieron de precio en noviembre

En noviembre, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de octubre son los siguientes:

-Limón: 30,4%.

-Manzana deliciosa: 19,2%.

-Zapallo anco: 14,8%.

-Papa: 13,5%.

-Asado: 13%.

-Cebolla: 12,9%.

-Nalga: 10,2%.

-Lechuga: 10,1%.

-Carne picada común: 9,5%.

-Cuadril: 9,4%.

Los alimentos que bajaron de precio en noviembre

En noviembre, los alimentos que bajaron de precio respecto de octubre fueron los siguientes:

-Arvejas secas remojadas: -0,4%.

-Arroz blanco simple: -1%.

-Pollo entero: -1%.

-Yogur firme: -1,8%.

-Leche fresca entera en sachet: -1,9%.

-Huevos de gallina: -2,1%.

-Tomate redondo: -26,5%.