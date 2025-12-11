Sauce Montrull fue elevado a municipio: Frigerio encabezó el histórico acto junto a la intendenta

Sauce Montrull vivió una jornada histórica al concretarse formalmente su elevación de comuna a municipio, en un acto oficial que contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, autoridades provinciales, legislativas y locales, y una amplia participación de vecinos. La firma y entrega del decreto marcó un antes y un después en la vida institucional de la localidad, que superó los 15 mil habitantes y cumplió con los criterios establecidos por la normativa vigente.

El acto se desarrolló en un clima de fuerte emoción colectiva, con discursos breves pero contundentes, en los que se puso en valor el trabajo sostenido de la gestión local y la necesidad de respetar parámetros objetivos para avanzar en este tipo de transformaciones institucionales. Tanto Frigerio como la intendenta Soledad Daneri coincidieron en que la elevación a municipio no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa de mayores responsabilidades y desafíos.

La palabra del gobernador Rogelio Frigerio

Durante su intervención, el gobernador Rogelio Frigerio subrayó el carácter histórico del momento y remarcó que se trató de un proceso ajustado estrictamente a criterios objetivos. “Es muy emocionante ver a un pueblo unido, tan contento y orgulloso de este paso importante para la historia de Sauce Montrull”, expresó el mandatario provincial a Elonce.

Frigerio destacó además que se trató de la primera visita de un gobernador a la localidad ya constituida como municipio, hecho que consideró significativo desde el punto de vista simbólico e institucional. “Me siento muy orgulloso de formar parte de la historia de este lugar”, afirmó.

En ese marco, puso especial énfasis en el rol de la actual intendenta y de su equipo de gestión. “Esto es un premio al trabajo, no solo a la insistencia de Soledad para lograr este objetivo, sino también al esfuerzo que viene haciendo desde hace dos años para cambiar una historia, para ordenar lo que estaba desordenado, para poner compromiso donde había desidia y luz donde había oscuridad”, sostuvo ante Elonce.

El gobernador vinculó este proceso local con la política provincial que impulsa su gestión. “Es muy parecido a lo que estamos haciendo en la provincia. Seguimos muy de cerca su trabajo y estamos orgullosos. Esto es un paso más en el camino de lograr que la gente viva mejor, que es nuestra principal responsabilidad”, añadió.

Criterios objetivos y fin de prácticas discrecionales

Uno de los puntos centrales del discurso de Frigerio estuvo relacionado con la decisión política de respetar criterios objetivos para la elevación de comunas a municipios. El mandatario explicó que, al inicio de su gestión, cuando se planteó la posibilidad de avanzar con el cambio de estatus institucional, su primera pregunta fue si realmente correspondía hacerlo.

“Hay que seguir criterios objetivos para lograr estos traspasos. No pueden ser decisiones vinculadas a la conveniencia política o a si sirve que un jefe comunal pase a ser presidente municipal”, remarcó. En ese sentido, fue crítico con prácticas del pasado: “Durante mucho tiempo en la provincia se manejó de esa manera. Hay pases que, cuando uno los investiga, no cumplen con la cantidad de habitantes u otros requisitos”.

Frigerio afirmó que su gobierno decidió poner fin a esas prácticas. “Si no hubiera correspondido, no estaríamos hoy acá. Hay que hacer las cosas que corresponden y dejar de hacer las que no. En este caso correspondía, se trabajó de manera denodada y hoy podemos hacer honor a ese nuevo cartel que dice Municipio de Sauce Montrull”, enfatizó.

El respaldo legislativo y el rol del Estado provincial

El gobernador también destacó el trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado para concretar la elevación. Señaló el compromiso del municipio, pero también el acompañamiento de la Legislatura provincial y de las áreas técnicas del Ejecutivo.

En ese marco, vinculó el hecho con la reciente aprobación del presupuesto provincial 2026, al que definió como “la ley de leyes” y una herramienta clave para la gestión. Frigerio explicó que el presupuesto permitirá, entre otras cosas, acceder a financiamiento de organismos multilaterales con aval del Tesoro provincial para la ejecución de obras públicas.

Si bien reconoció que hubo críticas desde sectores de la oposición, subrayó que el presupuesto contó con un amplio respaldo legislativo. “Se entendió que son recursos para mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó, y remarcó que ese respaldo institucional es fundamental para avanzar con políticas de desarrollo territorial.

La emoción de la intendenta Soledad Daneri

Por su parte, la intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, expresó una profunda emoción por la concreción del proceso y no ocultó el desgaste que significaron los primeros años de gestión. “Venimos de dos años terribles, remándola en dulce de leche, con una comuna desbordada de demandas”, relató.

Daneri explicó que la elevación a municipio permitirá contar con mayores herramientas para responder a esas necesidades. “Ahora vamos a estar más aliviados, pero también empieza el trabajo de verdad, el de la obra pública, que es lo que no hemos podido hacer hasta el momento”, señaló.

La jefa comunal aseguró que la nueva etapa estará marcada por la austeridad y la responsabilidad en el manejo de los recursos. “Nuestro compromiso es administrar de manera responsable y honesta los ingresos que vamos a tener a partir de enero del año que viene”, sostuvo.

Desafíos estructurales y proyectos a futuro

Durante su testimonio, Daneri detalló los principales desafíos que enfrenta el flamante municipio. Habló de una localidad “desbordada de loteos”, con importantes déficits en infraestructura básica. “Hoy no tenemos cloacas, cordón cuneta, maquinaria para salir a trabajar. Hay una desidia histórica que ahora tenemos que revertir”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la elevación a municipio no fue un objetivo meramente simbólico, sino una necesidad concreta para poder equipar al Estado local y dar respuestas. “Esto fundamenta el pedido de municipio: tener herramientas para responderle a la gente”, indicó.

La intendenta adelantó que existen numerosos proyectos en carpeta, orientados principalmente a la obra pública y al ordenamiento urbano, y sostuvo que el crecimiento de Sauce Montrull exige una planificación acorde a su nueva realidad institucional.

Identidad local y crecimiento poblacional

En otro tramo de la entrevista, Daneri destacó las características que hacen de Sauce Montrull un lugar atractivo para vivir. Mencionó la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y el crecimiento de viviendas de fin de semana, especialmente de familias provenientes de la capital provincial.

“Por ahí me critican porque hablo demasiado bien de mi pueblo, pero la realidad es que es un lugar donde se vive tranquilo, muy lindo, y eso es lo que hoy mucha gente está buscando”, afirmó, reconociendo que ese crecimiento poblacional también implica mayores exigencias para el Estado local.

Un nuevo comienzo desde 2026

El acto oficial concluyó con la participación de la banda de música de la Fuerza Aérea y el reconocimiento a las autoridades locales. Se confirmó que la elevación a municipio tendrá plena vigencia a partir del 1° de enero de 2026, fecha desde la cual Sauce Montrull comenzará a funcionar formalmente bajo su nueva categoría institucional.

La jornada dejó en claro que el cambio de estatus no solo implica un reconocimiento administrativo, sino también un compromiso renovado con el desarrollo, la transparencia y la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Tanto el gobernador como la intendenta coincidieron en que el verdadero desafío comienza ahora, con más responsabilidades, más recursos y mayores expectativas de la comunidad.