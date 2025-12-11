Wanda Nara lanzó colaboración explosiva con La Joaqui: la cantante deslumbró con microbikinis rojo fuego y animal print

La conductora de MasterChef Celebrity y la cantante desmienten rumores de pelea mientras Wanda promociona su nueva línea de bikinis y La Joaqui posa piezas en rojo y animal print.
En medio de rumores que aseguraban un conflicto entre Wanda Nara y La Joaqui, la empresaria sorprendió a sus seguidores con una explosiva colaboración con la cantante, quien posó para la nueva línea de bikinis de Wanda. A través de su cuenta de Instagram, La Joaqui modeló una microbikini roja fuego y otra animal print, demostrando no solo que las aguas entre ambas están calmadas, sino que su relación es más fuerte que nunca.
Aunque los rumores de una disputa entre ambas surgieron cuando Wanda despidió a Valentina Cervantes en el programa MasterChef Celebrity, las versiones de conflicto fueron rápidamente desmentidas por ambas figuras. Wanda, quien tiene un exitoso emprendimiento en el mundo de la moda, comentó rápidamente en la publicación de La Joaqui, dejando en claro el buen vínculo que mantienen: "Explotó el verano ❤️ te amo Joaquina", escribió la empresaria, agradeciendo a la cantante por apoyar su proyecto.
El novio de La Joaqui, Luck Ra, también aprovechó para dejar un divertido comentario que rápidamente se llevó todos los "me gusta": "Me quiero arrancar los ojos y que seas lo último que hayan visto". Sin lugar a dudas, el posteo de La Joaqui causó revuelo y fue un claro gesto de apoyo a su amiga y colega.
La colaboración entre Wanda Nara y La Joaqui se presenta como una prueba más de que, pese a los rumores de tensiones, ambas mantienen una relación de respeto y cariño mutuo, algo que sus seguidores celebran a través de las redes sociales.