Se lanzó la temporada de verano en Villa Urquiza: “El turismo es esencial para nuestra provincia”, dijo Frigerio

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que el turismo “es un gran generador de empleos de calidad y nosotros apostamos a que crezca".
Se lanzó la temporada de verano 2025/2026 de Entre Ríos en la localidad de Villa Urquiza, en horas de la tarde de este jueves. Encabezó el acto el gobernador Rogelio Frigerio y estuvo acompañado de funcionarios provinciales.
En diálogo con Elonce, el mandatario provincial sostuvo: “Tenemos muchas cosas para que nos conozcan: el turismo vinculado con la aventura, con los ríos tan hermosos y nuestras termas. Tenemos un turismo vinculado con nuestra historia, con nuestra cultura, la incipiente vitivinicultura, un creciente turismo de eventos, fiestas musicales, fiestas culturales, que son de los municipios y son prácticamente una por semana, que los queremos poner más en valor y en conocimiento. También tenemos cosas que buscan los turistas: tranquilidad, paz, la mejor policía del país que está presente aquí también”.
También habló de otros trabajos que se están llevando a cabo: “Estamos trabajando en otras cosas vinculadas con la conectividad, tanto físicas como de la tecnología. Nos queda mucho por delante, pero hemos avanzado en estos dos años y lo vamos a seguir avanzando con profundidad en los próximos 24 meses”.
Por último, señaló: “El turismo es esencial para nuestra provincia porque es un gran generador de empleos de calidad y nosotros apostamos a que el turismo crezca en Entre Ríos”.
Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, por su parte, expresó: “Venimos de dos fines de semanas que fueron prometedores para lo que se viene. Nosotros, como decía el gobernador, estamos convencidos y es una política prioritaria la promoción del turismo porque es uno de los principales generadores de empleo y lo estamos haciendo con la creación del Ente Mixto de Turismo para involucrar al sector privado”.
“Hemos creado microrregiones para tomar el turismo desde una mirada más integral y también el pasaporte entrerriano para unificar en un solo lugar la oferta turística que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hemos invitado al primer influencer digital de la provincia, que es Carpi, que lo bueno que dice es la verdad: Entre Ríos tiene con qué y sin lugar a dudas, tenemos con que posicionar a la provincia entre los destinos destacados del país”, agregó.
Jorge Satto, secretario de Turismo provincial, exclamó: “Nosotros vendemos la provincia como un destino, con sus más de 70 lugares para visitar. Es una tarea difícil, pero es un hermoso desafío. Nuestro gobernador, que es el primer difusor de las bondades de la provincia, mencionó todos los puntos fuertes que tenemos: la naturaleza, la pesca, el río, las termas, el enoturismo, donde vamos a ser sorpresas con la gran evolución que venimos teniendo en este rubro. Es un producto que no solo desarrolla arraigo, sino que además genera arraigo. Hoy estamos en una villa turística muy importante y por eso hemos elegido con el intendente hacernos cargo de esta apertura de la temporada en un lugar donde ni siquiera es cabecera del departamento, pero que tiene identidad con la cultura del turismo”.
El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, resaltó: “Para nosotros es un honor que por primera vez en 40 años de democracia nuestro gobernador de la provincia lance la temporada de verano 2025/2026 en la Costa del Paraná. Con ello, toda la microrregión Río Nativo, que confluyen más de 20 municipios y comunas. Para nosotros es un gran honor: arranca en La Paz y termina aquí en Villa Urquiza, con las bondades y todos los recursos y servicios turísticos que puede ofrecer no solo la microrregión, sino también las localidades y ciudades mediterráneas. Se podría decir que en la Costa del Paraná que tenemos termas, caminos para mostrar en todos los servicios, carnavales en Hasenkamp, Gualeguay y Villaguay”.
Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, manifestó: “Le queremos decir a todos los futuros turistas que vengan tranquilos a la provincia, que es segura. Acá no hay robo de automotor, no hay arrebatos, no hay motochorros. Le queremos decir que vengan tranquilos y disfruten de estos paisajes hermosos que tenemos en nuestras playas. La policía de Entre Ríos ya recibió directivas y va a estar disponible para cuidar a los turistas. Es todo un dispositivo especial y estratégico en toda la provincia, no solo en Paraná, para que el turista se sienta seguro en la provincia”.