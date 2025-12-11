 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Se secuestraron elementos

Realizaron un allanamiento por narcomenudeo en barrio Las Flores de Paraná: estupefacientes y demorados

11 de Diciembre de 2025
Se hallaron estupefacientes fraccionados.
Se hallaron estupefacientes fraccionados. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En un operativo realizado en barrio Las Flores de Paraná, desbarataron una red de narcomenudeo. Durante el allanamiento, se hallaron estupefacientes fraccionados y dos personas fueron demoradas.

En el barrio Las Flores, la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección de Drogas Peligrosas, llevó a cabo un allanamiento en la cortada 1267, en el marco de una investigación por narcomenudeo. El operativo, que comenzó alrededor de las 21, fue supervisado por el fiscal especializado Santiago Alfieri, y estuvo a cargo de la División Antidrogas de la Policía Provincial. Según el Comisario Inspector Pablo Preisz Casas, el objetivo de este operativo fue desarticular una red dedicada al tráfico de drogas en la zona.

"Estamos diligenciando una orden de allanamiento en un domicilio, en el marco de la ley de narcomenudeo”, explicó Preisz Casas.

Allanamiento por narcomenudeo en Barrio Las Flores

Detenidos y hallazgos preliminares

Al llegar al lugar, los efectivos de la división antidrogas encontraron dos personas mayores de edad que fueron demoradas en el marco de la investigación. "Hasta el momento se halló material estupefaciente fraccionado", detalló el Subcomisario Martín Pross, segundo jefe de la División Antidrogas. Si bien la cantidad exacta de droga aún no se había determinado al momento de la entrevista, Pross indicó que lo encontrado confirma que se trata de una operación vinculada al narcomenudeo.

El comisario informó que se estaban llevando a cabo requisas tanto de las personas como del domicilio, y que la fiscalía sería la encargada de decidir las medidas a tomar respecto a los detenidos. Además, destacó que no se habían encontrado armas de fuego, aunque sí se encontraron celulares y otros elementos que serán secuestrados para continuar con la investigación.

El trabajo dentro del marco legal

En medio de la angustia de los familiares de los detenidos, quienes se mostraron preocupados por la situación, los efectivos explicaron que todo el procedimiento se está llevando a cabo de acuerdo con las disposiciones legales. "Lo que se le explica a los vecinos y familiares son los procesos que se están llevando adelante en el inmueble, siempre dentro de las garantías que establece la ley", subrayó Pross.

 

Hasta el momento, el allanamiento sigue en curso, y se espera que los investigadores continúen con la requisa de los elementos hallados.

Temas:

División Antidrogas narcomenudeo allanamiento policía Estupefacientes Drogas
