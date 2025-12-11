Un joven fue detenido con cocaína, marihuana y más de $84.000 en Paraná

Personal de la Guardia Especial identificó a dos individuos que intentaron huir al ver a la Policía. Uno fue detenido con envoltorios de cocaína y marihuana, además de una suma considerable de dinero en efectivo.
En la tarde de este jueves, personal de la Guardia Especial de Paraná intervino en un caso de tenencia ilegal de estupefacientes durante una recorrida preventiva por la zona de Anacleto Medina y Estrada.
Según se informó, dos individuos fueron vistos en un pasillo y, al notar la presencia policial, intentaron escapar saltando los cercos de los domicilios cercanos.
Los funcionarios lograron aprehender a uno de los sospechosos, a quien se le secuestraron billetes de distintas denominaciones. Durante el palpado se hallaron varios envoltorios que contenían una sustancia sospechosa.
Tras comunicar la situación al fiscal de turno, se dispuso la intervención del personal de Drogas Peligrosas. Los agentes realizaron un test de campo, que confirmó que los envoltorios contenían cocaína y marihuana. Además, se incautó un total de $84.100 en efectivo.
El fiscal ordenó la detención del individuo por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes, mientras que tanto el dinero como las sustancias fueron secuestrados para las pericias correspondientes.
Detenido por hurto agravado por escalamiento
Por otra parte, en horas de la mañana, se registró un hurto agravado por escalamiento en calle Paraguay.
En vecino denunció la sustracción de una PlayStation 4, una netbook, un celular y varios pares de zapatillas.
Tras el hecho, personal de la Sección Investigaciones llevó a cabo recorridas en las calles Pronunciamiento y Espejo, donde observaron a dos individuos que mostraron signos de nerviosismo al ver la presencia policial.
Al ser identificados, se constató que ambos llevaban zapatillas que coincidían con las denunciadas como robadas.
A través del seguimiento de cámaras y recorridas en la zona, se determinó que los elementos sustraídos habían sido ocultados en inmediaciones de las calles Courreges y Sebastián Vázquez. En el lugar, se encontró una mochila verde escondida entre un ficus, que contenía la PlayStation 4, una laptop, un cable USB, dos transformadores, dos joysticks y unas ojotas Nike, todos reconocidos por el damnificado.
Durante la inspección de las zapatillas de uno de los aprehendidos, se encontraron varias tarjetas bancarias a nombre de otra persona. El fiscal a cargo dispuso la aprehensión de ambos individuos y su traslado a la Alcaidía.