Entre Ríos presentó su propuesta turística en Villa Urquiza: un recorrido por sus carnavales, su gastronomía y su cultura

Entre Ríos presentó su nueva propuesta turística para este verano en Villa Urquiza, destacando los atractivos más representativos de sus diversas regiones. Desde el muelle, uno de los lugares más emblemáticos de la localidad, Elonce recorrió los stands de emprendedores para mostrar lo mejor de cada microregión entrerriana. El objetivo es que los visitantes puedan disfrutar de un viaje único, en el que cada región ofrece su producción y sus tradiciones.

San Salvador y la ruta del arroz: una propuesta de turismo rural

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la presentación de la ciudad de San Salvador, famosa por ser la Capital Nacional del Arroz. Con 18 molinos arroceros en funcionamiento, este departamento entrerriano es sinónimo de producción y tradición. "San Salvador tiene una identidad muy fuerte vinculada al arroz, y ahora estamos en conjunto con el parque nacional El Palmar lanzando un nuevo producto turístico: la “Ruta del arroz, el vino y el yatay”, afirmó un referente local. Esta propuesta une las localidades de San Salvador, Ubajay y al Parque Nacional, en un circuito que invita a los turistas a vivir una experiencia más rural y natural, explorando la rica cultura y producción de la zona.

Yatay: el fruto que une tradición y sabor

Uno de los productos más sorprendentes de la región es el yatay, una palmera autóctona de la zona. "Es muy conocido en la zona de Colón y Uruguay. Este fruto lo utilizamos para elaborar una variedad de productos regionales”, explicó uno de los emprendedores. En su stand, los visitantes pudieron probar distintas delicias elaboradas con yatay, como jaleas, alfajores y dulces. "Este es un producto muy especial que nace en el corazón del El Palmar, y nuestra misión es preservarlo", comentó uno de los productores presentes.

Con un enfoque en el turismo rural y de campo, esta propuesta resalta la diversidad de productos locales de la provincia. La provincia busca atraer a los turistas no solo con sus paisajes, sino también con su rica tradición gastronómica y cultural. "Estamos muy contentos con la recepción del público y las expectativas para este verano", concluyó un emprendedor que se encuentra participando de esta iniciativa.

El carnval es fiesta, color y alegría

“Estamos con las tres comparsas de la ciudad de Gualeguay para invitarlos a formar parte de este carnaval tan bello, que siempre damos una fiesta increíble”, aseguró la directora de una batería del carnaval de Hasenkamp.

Sobre la presentación de esta noche, la mujer declaró: “Vamos a mostrarles que el carnaval es eufórico y la gente es muy fiestera. Disfruta desde el más chico hasta el más grande. Hay corsos infantiles, que se hacen en la noche de febrero”.

“Es la mejor fiesta que podemos otorgar, siempre se ve muy lindo acompañamiento de la gente, de la familia y las comparsas dan un espectáculo tremendo las tres. Hay mucha competencia que es lo lindo y lo sano”, cerró.

Este verano promete ser una oportunidad para descubrir lo mejor de de Entre Ríos.