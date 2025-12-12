Jóvenes denuncian irregularidades en un control de tránsito en Paraná y acusan maltrato policial

REDACCIÓN ELONCE
Una familia de Paraná denunció presuntos abusos, malos tratos y un procedimiento irregular durante un control de tránsito en Paraná, en el que dos jóvenes terminaron detenidos pese a contar —según afirman— con toda la documentación requerida.
Una familia de la ciudad de Paraná expuso públicamente en el programa Códigos un episodio que, aseguran, “no tendría que haber pasado jamás”. Todo ocurrió durante un control de tránsito en Paraná, cuando dos jóvenes que circulaban por la zona de Parque Urquiza fueron detenidos por inspectores municipales y personal policial. Según relataron, tenían “todo en regla”, pero aun así los agentes avanzaron con el secuestro del vehículo y luego con la detención de uno de ellos.
Los jóvenes explicaron que la noche del episodio habían salido “a dar una vuelta por el emblemático Parque Urquiza”, cuando fueron detenidos en un operativo de la Municipalidad y la Policía de Entre Ríos. Aseguraron que es habitual que en esta época del año “tanto las motos y los autos se empiezan con la rutina de pedirte las cosas”, y remarcaron que no cuestionan los controles.
Sin embargo, denunciaron que existe una diferencia en el trato hacia los adolescentes. “La manera en que le hablan a un adolescente no va a ser la misma que le hablan a un señor. Le hablan con mayor autoridad y hasta con soberbia”. Uno de los jóvenes narró que lo sometieron a un control de alcoholemia “hablándome de una manera desafiante, ‘mirá que si tomaste te lo secuestro’".
Otro de los puntos de conflicto fue la documentación. El conductor explicó: “A mí hace un par de días se me había caído casualmente la billetera andando en moto. Me la piden por Mi Argentina. En Mi Argentina es una aplicación que yo no ocupo”. Contó que, mientras intentaba actualizar la app, la inspectora sentenció: “Ya te hice el acta, vas a tener que quejarte después del martes”.
Intervención de un inspector y escalada del conflicto
Según relataron, un inspector de tránsito de intervino y revisó nuevamente toda la documentación: “Dice listo, ya está, circule”. Pero la inspectora municipal insistió en que ya había labrado el acta: “No, vos metete en lo tuyo, y el acta ya se lo hice”.
Los jóvenes aseguran que la tarjeta azul figuraba correctamente en la app: “Nos dicen 'a ver, la tarjeta azul, si no la tenés tiene que estar en Mi Argentina'… le aparece ‘vehículo habilitado a conducir’, entonces aparece ‘vehículo autorizado a conducir’ es porque tenemos todo”. Sin embargo, el auto fue igualmente retenido. “Es un ente recaudador”, lamentaron.
Cuando el padre llegó al lugar, encontró a sus hijos reducidos: “Lo tiraron al piso, le habían puesto una rodilla en la espalda o una rodilla en el cuello, contra el cordón, le pusieron las esposas sumamente ajustadas”. Uno de los jóvenes añadió: “Yo pedí amablemente como unas 15 veces que me desajustaran las esposas, tengo hasta hinchado incluso”.
Acusaciones, denuncia y búsqueda de explicaciones
En medio de la tensión, se produjo una acusación de la jefa policial: “Me acusó de insultarla, interpretó que yo le dije ‘puta de mierda’. Y me dijo, ‘te tengo grabado’”. El joven respondió: “Si me tenés grabado, mostrame en qué parte del video te lo digo, pero obviamente, como no lo dije, no lo quería mostrar”.
Finalmente fue trasladado en patrullero, donde —según afirma— estuvo “como 40 minutos con la ventanilla arriba” pese a sufrir ansiedad en espacios cerrados.
El padre, también alterado por la escena, reconoció: “Reconozco que no estuve bien, que no fui cordial. Es la impotencia”.
La familia presentará una denuncia formal
La situación continuará por vía judicial. Según expresaron, su abogado les recomendó denunciar: “Al otro día fuimos a la fiscalía a formular nuestra denuncia, porque nosotros creemos que hay dos procedimientos que están mal hechos, tanto el de la Municipalidad como el de la policía”.