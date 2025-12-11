Se realizó el acto de colación de la Escuela N° 3 de Educación Integral "Carolina Tobar García"

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela N° 3 de Educación Integral "Carolina Tobar García" llevó a cabo su acto de fin de año y muestra anual en el Centro Cultural La Vieja Usina de Paraná. La celebración se realizó con gran emoción, destacando la labor de docentes y alumnos en la modalidad.
La Escuela N° 3 de Educación Integral "Carolina Tobar García" realizó su acto de cierre de ciclo lectivo y muestra anual este jueves en el Centro Cultural La Vieja Usina,
El acto, que incluyó la colación de los egresados, contó con la presencia de directivos, docentes y familiares, quienes destacaron el esfuerzo puesto en la concreción de las trayectorias educativas de los estudiantes.
La modalidad
Alexia Mors, directora de Educación Especial, estuvo presente en el evento y brindó declaraciones a Elonce sobre el alcance de la modalidad.
La funcionaria resaltó la labor del personal de la institución al señalar: "El logro es de los docentes y de todo el equipo que nos contiene dentro de las instituciones educativas, por lo cual, independientemente de las políticas particulares, el gran corazón puesto en todas estas actividades está mostrado hoy", sostuvo.
Mors se refirió a la necesidad de clarificar la función de las escuelas especiales. "Muchas veces se ha creído que nosotros no educamos. Educamos, alfabetizamos y acompañamos trayectorias desde los más chiquitos hasta los más grandes", remarcó, y agregó que la articulación con el mundo laboral es una de las prioridades.
En ese sentido, puntualizó que El proyecto de vida es el centro y eje de la gestión educativa.
Etapas formativas
La escuela abarca diferentes etapas formativas. Según detalló la directora de Educación Especial, la institución cuenta con áreas que cubren desde el nivel inicial para los más pequeños hasta la formación de adolescentes y jóvenes.
Las especialidades de la Tobar García incluyen:
Educación Inicial: Destinada a chicos pequeños, equiparable con el nivel inicial.
Grupos de Alfabetización: Se trabaja de manera personalizada, con una metodología "uno a uno", para garantizar que los chicos puedan adquirir la lectoescritura, el vocabulario y la comunicación según sus posibilidades y características individuales.
Espacios Educativos Múltiples: Se enfocan en el desarrollo de habilidades de la vida cotidiana para lograr la autonomía e independencia de cada estudiante.
Orientación Vocacional Ocupacional (OVO): Para los adolescentes, acompañando los procesos de conocimiento de intereses para proyectar las futuras salidas laborales.
Formación Laboral Ocupacional (FLO): Los alumnos se forman para el mundo del trabajo, con posibilidades de ser titulares o auxiliares en áreas específicas, y pueden realizar prácticas educativas ocupacionales en distintos sectores.
Trayectorias
Mors indicó que el acompañamiento a las trayectorias, especialmente en el ámbito laboral, ya ha dado frutos. "Hemos tenido la alegría de que han quedado trabajando en algunas instituciones, algunas empresas, y para nosotros es todo un logro", afirmó.
Pese a los desafíos presupuestarios actuales, la funcionaria destacó la buena predisposición del equipo de gestión dentro de la Dirección de Educación Especial, que apoya "nuevos desafíos para que realmente las trayectorias puedan transitar como corresponde".
Finalmente, mencionó el compromiso de los talleres de la escuela con la comunidad, ya que en el cierre del ciclo se elaboraron "bolsitas sensoriales para regalar y donar a cada una de las instituciones", con el objetivo de colaborar en la integración sensorial de otros chicos.
La meta principal, según Mors, es que "los chicos que empiezan la escuela también la terminen y que el día de mañana tengan oportunidades que sean acordes a la edad, a los intereses y sobre todo a lo que cada uno de alguna manera sueña realizar", enfatizó.