La identidad del hombre de Paraná fallecido tras choque frontal sobre la Ruta 20.

Un grave siniestro vial se produjo este jueves, alrededor de las 14:30, en el kilómetro 47 de la Ruta Provincial Nº 20, en la zona conocida como Puente Sánchez, cerca de la ciudad de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú. Como consecuencia del violento impacto frontal entre dos vehículos, un hombre de 65 años perdió la vida luego de sufrir un paro cardíaco irreversible tras ser trasladado a un centro de salud.

Según informó la Comisaría de Urdinarrain, el hecho fue advertido a través de un llamado telefónico que alertó sobre un choque frontal en ese tramo de la ruta. De inmediato, se desplazaron móviles policiales al lugar y se dio aviso a los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain y al servicio de emergencias médicas 107.

Al arribar, las autoridades constataron que el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux blanca y un utilitario Renault Kangoo, también de color blanco. Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron de manera frontal, generando importantes daños materiales.

Rescate y traslado de urgencia

El conductor de la Toyota Hilux, un hombre de 31 años oriundo de Concepción del Uruguay, logró salir del vehículo por sus propios medios y no presentó lesiones. En contraste, el conductor del utilitario Renault Kangoo quedó atrapado dentro del habitáculo, producto del fuerte impacto.

Ante esta situación, Bomberos Voluntarios llevaron adelante un intenso trabajo de rescate. Para poder extraer al hombre, fue necesario forzar la puerta del conductor y expandir la parte frontal del vehículo, en una maniobra que demandó varios minutos debido al estado en el que quedó el utilitario, publicó UrdiDigital.

Una vez rescatado, y en conjunto con el personal de salud del Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, el conductor fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, dado el cuadro de gravedad que presentaba.

Fallecimiento e identificación de la víctima

Momentos después de su ingreso al Hospital Centenario, el médico policial de turno, doctor Godoy, informó que el hombre sufrió un paro cardíaco irreversible que provocó su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos realizados.

La víctima fatal fue identificada como Horacio Marcelo Yedro, de 65 años, domiciliado en la ciudad de Paraná. Según se confirmó oficialmente, Yedro se desempeñaba como empleado de un correo privado y se encontraba circulando por la Ruta 20 al momento del siniestro.

Tras conocerse el desenlace fatal, personal policial inició las actuaciones correspondientes para localizar a los familiares del hombre. Con el correr de las horas, lograron comunicarse con su hermana y otros allegados, quienes fueron informados de lo ocurrido y emprendieron viaje hacia la ciudad de Gualeguaychú.

Pericias y normalización del tránsito

El fuerte impacto dejó ambos vehículos detenidos sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir completamente el tránsito en la Ruta 20. Posteriormente, se habilitó un carril para permitir el paso alternado de los vehículos que permanecían varados en la zona.

A las 15:50 arribó personal de Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas y el relevamiento fotográfico correspondiente. Finalizadas las tareas, los rodados fueron retirados mediante grúas y trasladados a la dependencia policial. Bomberos Voluntarios realizaron la limpieza de la cinta asfáltica y, finalmente, se liberó la circulación en ambos carriles.