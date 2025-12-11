Invitan a participar de la inauguración del playón polideportivo del Club Universitario

REDACCIÓN ELONCE
El próximo miércoles desde las 18:30 horas, el club Universitario realizará la inauguración de su playón polideportivo con partidos de básquet y de vóley.
El club Universitario realizará la inauguración del playón polideportivo e invita a la comunidad de Paraná a formar parte el próximo miércoles el 18:30 horas. Estarán presentes autoridades provinciales y municipales.
“Como hablábamos anoche con la comisión directiva, es una primera etapa porque nos falta el cerramiento perimetral, luces y otros detalles. Obviamente, con los tiempos que venimos hoy todo es dinero. Amén de eso, el gran fuerte de nosotros es el capital humano. Se ha incorporado mucho la gente, ha vuelto la familia, el socio, entran muchos chicos. Hay días picos en los que había alrededor de 500 chicos, sumado a los padres. Es un movimiento infernal. Eso contagia para que el vecino vea que todos los días se está haciendo algo”, sostuvo Darío Rodríguez, dirigente de Universitario.
Martín Díaz, por su lado, sostuvo: “Nosotros estuvimos 20 años sin ir al club y donde no nos dejaban entrar. Agarró esta comisión directiva, un día sonó el teléfono y nos dijeron ‘pueden entrar de vuelta al club’”.
“No había subcomisión de básquet. ¿Quieren formarla? Sí, pueden, si somos hinchas de la ‘U’”, exclamó sobre la movida de la institución, además de tratar de hacer lo mismo con el hockey y el fútbol.
“En todos lados fue una locura. La gente de vóley, de patín, las fiestas ochentosas, las ventas y si tenemos algo que decir es que es gracias a la gente del club Universitario, a los sponsors que fuimos y le decimos que todo lo que aportaron está ahí adentro”, agregó.
El miércoles 17 de diciembre a las 18:30 horas habrá un evento que contará “con un partido de básquet de chicos. Será media hora y después vendrá la gente de vóley. Después viene toda la parte protocolar con el corte de cinta y la bendición. Están invitados autoridades provinciales y municipales, periodistas deportivos y exjugadoras. Al cierre, vamos a hacer un partido de exjugadoras y exjugadores, además de algunos periodistas que se han anotado a jugar”.
Rodríguez remarcó: “Mi origen es ahí. Ahí nací como jugador y como árbitro (de básquet). Después me dio el salto. Si no fuera por Universitario, no sé qué habría sido de mi carrera deportiva a nivel internacional, a tener tantos torneos mundiales, recorrer el mundo. Ahora se los estoy devolviendo de a poco. Hoy tengo 70 años y no sé si voy a alcanzar a devolverle lo que el club me dio”.
Díaz, por último, comunicó: “Le estamos devolviendo al club la identidad que tenía, los amigos que tuvimos toda la vida”.