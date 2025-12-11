Construyeron una estatua gigante para Messi en India: él mismo la develará en su GOAT Tour 2025

REDACCIÓN ELONCE
Calcuta inaugurará una estatua de Messi de 21 metros. Un homenaje al capitán argentino y su legado como el GOAT del fútbol, en plena gira por India. ¿Se parecerá?
Inaugurarán estatua gigante de Lionel Messi en India. La ciudad de Calcuta será escenario de un evento histórico para los fanáticos del fútbol argentino: la inauguración de una estatua monumental de Lionel Messi, que alcanzará los 21 metros de altura. La escultura se erigirá en la misma calle donde ya se encuentra la figura de Diego Maradona, un símbolo de la devoción de la afición india hacia los ídolos del fútbol argentino.
Este proyecto, que forma parte del GOAT Tour 2025, es un claro reflejo del cariño y respeto que Messi ha cosechado entre los seguidores del fútbol en India, un país donde el fútbol está en auge. La gira, que comenzará el 13 de diciembre, llevará al astro argentino a recorrer varias ciudades de India, incluyendo Nueva Delhi, Mumbai y Hyderabad. Sin embargo, el momento más esperado será sin duda la inauguración de la estatua en Calcuta, donde se prevé una asistencia masiva, con más de 70.000 personas convocadas para ver la escultura y presenciar el evento.
Un homenaje a Messi tras su victoria en la Copa del Mundo
La estatua de Messi en Calcuta no solo tiene el propósito de rendir homenaje a su carrera, sino también de celebrar su legado tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022. La iniciativa, que se ha gestado con el apoyo de la comunidad futbolística india, refleja el impacto global del jugador argentino y su estatus como uno de los más grandes futbolistas de la historia. Para los organizadores, este es un reconocimiento a la importancia cultural y deportiva de Messi, quien se ha ganado el título de GOAT (Greatest Of All Time) a nivel mundial, especialmente tras su victoria en el Mundial.
La figura de Messi se ubicará en un lugar simbólico, cerca de la de Maradona, reflejando así la profunda conexión que existe entre los dos íconos del fútbol argentino. Para los fanáticos de Calcuta y de India en general, este acto es más que un tributo a un futbolista: es una celebración de la cultura futbolera y la admiración que sienten por el capitán argentino.
¡IMPRESIONANTE!
En Calcuta, India, ya está lista la estatua de Messi, en la misma calle que la de Maradona.
La inaugurará el astro argentino esta semana, en su visita a la ciudad. pic.twitter.com/WhKqVLhBvM— Periodistán (@periodistan_) December 9, 2025
La estatua de Messi: un nuevo atractivo turístico y cultural
El homenaje a Messi no se limita solo a la estatua. El proyecto incluye otros elementos que aumentan el impacto de la ceremonia, como una réplica de la casa de Messi en Miami y un trono ceremonial, que subraya aún más el estatus de Messi como el GOAT. Estos elementos serán parte de una instalación cultural que transformará a Calcuta en un punto de atracción turística para los fanáticos del fútbol y visitantes de todo el mundo.
Este evento marca un hito en la historia del fútbol en India, ya que nunca antes un jugador había recibido un homenaje de tal magnitud en el país. La inauguración de la estatua de Messi en Calcuta será un símbolo tangible de la devoción y admiración que el futbolista ha generado en Asia, donde el fútbol argentino es cada vez más popular.
Con esta estatua, Calcuta se posiciona como un epicentro de la pasión futbolera, no solo en India, sino en toda Asia. La figura de Messi, inmortalizada en esta imponente escultura, quedará como un recuerdo permanente de una de las eras más doradas del fútbol mundial y como un testimonio del cariño de los seguidores indios hacia uno de los grandes ídolos de la historia del deporte.