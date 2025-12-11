Primera exportación de naranja entrerriana a Ecuador: “no hay que tirar la toalla, con trabajo y constancia, se puede”

REDACCIÓN ELONCE
Lourdes Raimundo, explicó a Elonce cómo se concretó el primer envío de naranjas entrerrianas al mercado ecuatoriano. Destacó el trabajo conjunto con productores y organismos sanitarios. “El logro de exportar naranjas a Ecuador demuestra que, con trabajo y constancia, se puede”, dijo.
La citricultura entrerriana concretó un hecho histórico al lograr, por primera vez, la exportación de naranjas frescas al mercado de Ecuador. El envío fue realizado por la firma Trevisur, que opera con producción propia en la región citrícola del noreste provincial, y representó la apertura de un nuevo destino internacional para la fruta producida en la provincia.
La operación fue posible tras cumplir con un estricto protocolo sanitario y fitosanitario, supervisado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que verificó el tratamiento obligatorio contra la mosca de los frutos. De esta manera, la naranja entrerriana logró superar las barreras técnicas exigidas por el país importador y acceder a un nuevo mercado.
En diálogo con el programa "Moviendo el Avispero" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, Lourdes Raimundo, gerente de Trevisur, definió el envío como “un logro muy importante para la empresa” y aseguró que se trató de “un paso firme dentro del crecimiento” de la firma y de la citricultura argentina en general.
El camino hacia un nuevo mercado internacional
Raimundo explicó que la concreción del primer envío no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de trabajo sostenido entre distintos actores de la cadena productiva. “Esto se logró gracias al trabajo conjunto entre los productores, las empresas, el SENASA, la agencia y las cámaras. Primero hubo que lograr el protocolo, y una vez que estuvo aprobado, empezar a trabajar para ver si lo podíamos cumplir”, relató.
Según detalló, los requisitos exigidos por Ecuador son similares a los que rigen para otros destinos consolidados como Brasil o la Comunidad Europea, aunque con la incorporación de un tratamiento de frío específico. “Ese tratamiento se puede hacer en planta, en cámara o durante el viaje. En nuestro caso ya estamos acostumbrados a hacerlo en cámara, porque distribuimos fruta en la Patagonia y es un requisito indispensable por el tema de la mosca y otras enfermedades”, explicó a Elonce.
La gerente remarcó que esa experiencia previa facilitó el proceso. “Para nosotros no fue difícil, porque es un tratamiento que ya venimos haciendo desde hace años. Pero eso no quita que haya sido un desafío importante”, sostuvo.
Producción propia y mejora continua en las fincas
Uno de los aspectos centrales que permitió avanzar con la exportación fue el trabajo sostenido en las fincas. Raimundo señaló que, en el caso de Trevisur, la fruta exportada a Ecuador provino de producción propia en la zona de Concordia.
“Somos una empresa productora y empacadora. En algunos productos compramos a terceros, pero en el caso de Concordia es producción propia. Hace varios años empezamos a hacer un cambio fuerte en la finca: cambiar variedades, mejorar la productividad y adaptarnos a los requisitos de los mercados más exigentes”, explicó.
Ese proceso implicó inversiones, asesoramiento técnico y decisiones estratégicas de largo plazo. “Para mejorar la producción hay que estar bien asesorado, elegir variedades que sean más productivas por hectárea, que se adapten mejor a los climas que estamos teniendo y que, además, sean comercialmente aceptadas por los clientes”, señaló a Elonce.
La gerente destacó que no existe una única fruta ideal para todos los mercados. “La Comunidad Europea busca un tipo de fruta, Brasil otro, Estados Unidos otro. No es fácil tener lo que todos quieren, pero cuantos más protocolos se logran, más amplitud tiene uno para trabajar”, afirmó.
Variedades, mercados y preferencias culturales
Raimundo explicó que las preferencias del mercado internacional varían incluso en aspectos que a simple vista parecen menores, como el tamaño de la fruta. “No es una cuestión técnica, es cultural. Hay países que quieren fruta chica y otros que la quieren grande”, indicó a Elonce.
Como ejemplo, mencionó que en Inglaterra se prefieren naranjas y mandarinas pequeñas, pensadas para las viandas escolares, mientras que en Brasil se valoran los frutos de gran tamaño. “Incluso, dentro de Europa hay diferencias entre países. Por eso es tan importante estudiar los mercados y elegir bien las variedades”, subrayó.
En ese sentido, resaltó la importancia de la capacitación y la actualización permanente. “Hay que ir a ferias internacionales, intercambiar información, tecnificar los galpones de empaque y trabajar con buenos viveros, que te orientan sobre qué variedades son más resistentes para cada zona”, explicó.
Competencia internacional y carga impositiva
Al analizar el contexto global, Raimundo identificó a Sudáfrica como el principal competidor de la Argentina en la exportación de naranjas, junto con Egipto. Sin embargo, advirtió que la mayor dificultad para el sector citrícola argentino no pasa por la calidad del producto, sino por los costos.
“Nuestro problema más grave es la carga impositiva o tributaria que tenemos. Hoy, dependiendo del producto, estamos entre un 50 y un 60% de impuestos por caja, mientras que Sudáfrica tiene entre un 12 y un 24%”, detalló.
Esa diferencia, explicó, impacta directamente en la competitividad. “A veces terminamos exportando impuestos. Egipto puede vender una caja de naranja de muy buena calidad a un valor que nosotros, con nuestra estructura impositiva, no podemos igualar”, afirmó a Elonce.
No obstante, destacó que la Argentina cuenta con ventajas estructurales importantes. “Somos un país gigante, con capacidad para producir de todo. A pesar de los problemas climáticos globales, seguimos siendo un país favorecido. Logísticamente hoy llegamos a todos lados y competimos de igual a igual con países como Chile, aunque ellos tienen una carga tributaria mucho más baja”, señaló.
Una empresa familiar con historia y proyección
Durante la entrevista con el programa "Moviendo el Avispero" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, Raimundo también repasó la historia de Trevisur, una empresa familiar con varias generaciones vinculadas a la producción y comercialización de frutas. “Somos una empresa familiar. Mi tatarabuelo empezó con la parte mayorista en Buenos Aires, después la familia pasó por los mercados de Spinetto y Abasto, y más tarde mi papá se instaló en el Mercado Central”, relató.
El gran salto productivo se dio cuando la familia se radicó en el Valle de Río Negro. “Mi papá fue un impulsor clave. Empezó a producir peras y manzanas, y en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando faltaba fruta en Europa, se abrieron las exportaciones. Ahí empezamos a exportar y a consolidarnos como parte de los ‘graneros del mundo’”, recordó.
Según explicó, la generación actual profundizó ese camino con una fuerte profesionalización. “Hoy somos la cuarta y quinta generación. Nos tecnificamos, profesionalizamos cada área: la comercial, la financiera, la productiva. Antes hacíamos todo entre todos; hoy cada función está mucho más definida”, indicó.
Empleo y rol de la mujer en el sector
Trevisur genera empleo permanente y temporario, con una dotación que varía según la época del año. “Tenemos muchos empleados temporarios. Dependiendo del momento, trabajamos con entre 70 y 150 personas”, precisó Raimundo a Elonce.
Consultada sobre su rol como mujer empresaria en un sector históricamente masculino, sostuvo que el escenario cambió de manera significativa en las últimas décadas. “Si me lo preguntabas hace 20 años, era un hito. Hoy debería ser lo más normal. No tendríamos que cuestionarlo, pero está bien que se visibilice”, afirmó.
Raimundo consideró que su generación fue parte de la transición. “Hoy las mujeres estamos en todos los aspectos: en la parte gerencial, en el campo, en la toma de decisiones. Es un cambio que llegó para quedarse”, aseguró.
Los desafíos de la citricultura entrerriana
Más allá del logro puntual de la exportación a Ecuador, la gerente de Trevisur advirtió que la citricultura entrerriana enfrenta desafíos estructurales que requieren políticas de largo plazo. Entre ellos mencionó la presión impositiva, los costos logísticos, la necesidad de financiamiento y la adaptación al cambio climático.
“La citricultura es una actividad de largo plazo. Uno planta hoy pensando en resultados que llegan varios años después. Por eso es clave tener reglas claras y previsibilidad”, sostuvo.
También destacó la importancia del acompañamiento institucional. “El rol del SENASA y de las agencias es fundamental. Sin protocolos sanitarios no hay exportación posible, y sin exportaciones es muy difícil sostener el crecimiento del sector”, afirmó.
Un mensaje para productores y emprendedores
Para cerrar, Raimundo dejó un mensaje dirigido a quienes buscan expandir sus negocios o sostener emprendimientos familiares ligados al campo. “No hay que ser fantasioso, pero tampoco resignarse. No es fácil en nuestro país. A veces el sacrificio no alcanza, pero lo que sí sirve es la prueba y error”, reflexionó.
En ese sentido, destacó la importancia de la formación y la consulta permanente. “Hay que preguntar, ir a las cámaras, a las agencias, no quedarse con dudas. Nosotros intentamos muchos protocolos que fracasaron, plantamos variedades que no sirvieron y las sacamos. Investigamos, viajamos, miramos qué hacen otros países”, relató.
Finalmente, remarcó que la perseverancia es clave. “Nada es fácil. Todo es sacrificio. Pero no hay que tirar la toalla a la primera. El logro de exportar naranjas a Ecuador demuestra que, con trabajo y constancia, se puede”, concluyó.