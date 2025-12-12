El vóley celebró su fiesta anual del deporte en la sede de Echagüe

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Paranaense de Vóley realizó la fiesta anual del deporte como cierre de un año intenso de competencia y crecimiento. En diálogo con Elonce, dirigentes y jugadoras destacaron la convivencia, el esfuerzo colectivo y los desafíos que enfrenta el vóley de cara al 2026.
El vóley fue protagonista en la fiesta anual del deporte que se llevó a cabo en la sede del Atlético Echagüe Club, en una noche de celebración organizada por la Asociación Paranaense. El encuentro reunió a dirigentes, deportistas, árbitros y familias, como cierre de una temporada marcada por la competencia, el crecimiento institucional y el esfuerzo colectivo.
Durante el evento, la dirigente Karina Bertoni realizó un balance del año y resaltó el acompañamiento de toda la comunidad del vóley. “Es el cierre del año, uno muy duro y difícil. Acá están los papás, que hacen el mayor esfuerzo, los jugadores, los árbitros y es una linda convivencia”, expresó en diálogo con Elonce.
La dirigente también subrayó el crecimiento sostenido de la disciplina en la capital entrerriana y la región. “Hoy la asociación tiene cerca de 1.500 jugadores. Es un número interesante y vamos por más”, afirmó, al tiempo que remarcó la participación de clubes y deportistas de localidades vecinas.
Crecimiento regional y espíritu de convivencia
Bertoni detalló que el desarrollo del vóley trasciende los límites de la ciudad y abarca a todo el departamento. Señaló que hay participación de equipos de Diamante, Crespo, María Grande y Cerrito, además de los conjuntos de vóley federado del departamento Paraná, lo que fortalece la competencia y el intercambio deportivo.
En ese sentido, destacó un valor central de la disciplina más allá de lo estrictamente competitivo. “Además del deporte, el vóley tiene eso de que se puede convivir”, remarcó, al hacer referencia al clima de camaradería que se vive tanto dentro como fuera de la cancha.
De cara al futuro, la dirigente planteó uno de los principales desafíos para la Asociación Paranaense de Vóley. “Por último, exclamó que su desafío para el 2026 será encontrar un espacio físico”, una necesidad clave ante el crecimiento sostenido de la cantidad de jugadores y actividades.
La voz de las jugadoras tras un año exigente
Las protagonistas dentro de la cancha también compartieron sus sensaciones tras un año intenso de competencia en el vóley. Juliana, una de las jugadoras presentes en la fiesta, celebró los logros deportivos alcanzados. “La pasamos muy bien, salimos campeonas, así que estamos muy felices”, exclamó.
Otra adolescente resaltó el clima que se vive dentro del deporte. “Es un ambiente muy lindo, te divertís mucho y la pasas muy bien”, explicó, al referirse a la experiencia de formar parte de los equipos y participar en las distintas competencias.
Finalmente, las jugadoras coincidieron en que la temporada demandó un gran esfuerzo. “Fue un año muy duro, trabajamos demasiado, tanto para la liga, la liga provincial y la Copa Argentina”, recalcaron, sintetizando el compromiso y la dedicación que marcó el año del vóley local.