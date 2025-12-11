"Constitución del Río Paraná": un proyecto a largo plazo entre Paraná y Santa Fe

El encuentro del proyecto denominado "Parlamento del Paraná" se desarrolló en Sala Mayo con representantes de las intendencias de Paraná y Santa Fe, reuniendo a científicos y ciudadanos con el objetivo de establecer una estrategia a largo plazo para el manejo sustentable del río Paraná.
La ciudad de Paraná fue sede, de la segunda instancia del encuentro ambiental "Parlamento del Paraná", una iniciativa a largo plazo que tiene como propósito fundamental la protección y el manejo sustentable del recurso hídrico más importante de la región.
La jornada se llevó a cabo en Sala Mayo, con la participación de funcionarios de Paraná y Santa Fe quienes ratificaron el trabajo conjunto de ambas jurisdicciones.
El "Parlamento del Paraná" es un proyecto coordinado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), junto con las municipalidades de Santa Fe y Paraná.
La propuesta se ha diseñado para implementarse a lo largo de tres años, contemplando una doble instancia de conferencias anuales que se realizan alternadamente en las dos provincias.
Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, brindó a Elonce detalles sobre la conformación y los objetivos del programa.
"Este evento consiste en la creación de lo que hemos denominado el 'Parlamento del Paraná', que es un trabajo conjunto que venimos desarrollando con el Instituto de Estudios Avanzados de la UNL y la Municipalidad de Santa Fe", sostuvo el funcionario.
Diversos enfoques
Pérez Viecenz explicó que la intención es unir diferentes enfoques sobre el ecosistema. "El proyecto se basa en juntar visiones que tienen que ver con el cuidado y la preservación del río Paraná, por eso se ha denominado Parlamento", indicó.
Además, se refirió a la meta final de la iniciativa, que establece un esquema de trabajo progresivo: "Estamos pensando en un proyecto sobre el río que va a durar 3 años y es de doble instancia cada año. La idea es llegar a diciembre del 2027 para tratar de hacer una asamblea constituyente y tratar de escribir una Constitución del Río Paraná 2027."
Estructura
La conferencia se estructuró en dos fases principales. La primera estuvo orientada a los aspectos técnicos y científicos del río. "En una primera instancia se busca recopilar lo que llevan adelante las ciencias duras" afirmó el funcionario.
En este sentido, "estamos teniendo conversatorios y conferencias de ingenieros y arquitectos, quienes trabajan en lo que es el diseño urbanístico y están explicando esta vida del río, los comportamientos, los caudales y cuestiones relativas al recurso hídrico en sí", detalló el subsecretario de Ambiente.
La segunda fase del encuentro, denominada "conferencia ciudadana", se focalizó en la participación de la sociedad civil. Pérez Viecenz mencionó que esta etapa está destinada a que "distintas asociaciones y personas interesadas en este cuidado y en la preservación del río han presentado algunos proyectos y tendrán ahí un pequeño tiempo para poder explicarlo".
Objetivo final
El funcionario municipal subrayó la importancia de la continuidad en el plan de trabajo. "La idea de este parlamento es tener un seguimiento y el año que viene hacer un acompañamiento con un esquema de gobernanza.
El tercer año, en 2027, podremos llegar al objetivo final", concluyó, destacando que el proceso requiere el compromiso tanto de las autoridades como de la ciudadanía para concretar la visión de cuidado del río.