Política

Empleados judiciales volverán a parar el jueves en reclamo de mejoras salariales

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AJER) llevó adelante una nueva jornada de paro en toda la provincia. Elonce dialogó con el secretario general del sindicato, José María Segura, quien aseguró que la adhesión fue alta y confirmó otra medida para la próxima semana.

12 de Diciembre de 2025
Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Los trabajadores judiciales realizaron una nueva jornada de paro impulsada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AJER), en reclamo de una recomposición salarial. Según indicó el sindicato, la adhesión a la medida fue elevada en toda la provincia, en línea con los paros concretados el 28 de noviembre y el viernes de la semana pasada.

 

Al respecto, el secretario general de AJER, José María Segura, explicó a Elonce que el principal reclamo estuvo centrado en "la pérdida del poder adquisitivo que los empleados judiciales vienen sufriendo desde 2020".

Segura detalló que "los salarios judiciales comenzaron a deteriorarse a partir de la ley provincial de emergencia sancionada en el gobierno de Bordet" y que, posteriormente, la situación se agravó por aumentos salariales que quedaron por debajo de la inflación. Explicó que el Poder Judicial provincial cuenta con un sistema de actualización automática de haberes, conocido como “enganche”, que toma como referencia los incrementos otorgados por la Corte Suprema a sus empleados.

 

Indicó que, históricamente, esos aumentos se mantuvieron en línea con la inflación, pero que desde 2023, debido a conflictos a nivel nacional, los incrementos salariales de la Corte fueron inferiores al índice inflacionario, lo que profundizó la pérdida salarial del sector.

 

Salarios por debajo de la canasta básica

 

El dirigente gremial señaló que un escribiente, que representa el primer escalafón de la carrera administrativa judicial, percibió este mes un salario de bolsillo cercano a 1,73 millones de pesos sin antigüedad, un monto que consideró "insuficiente frente al costo de la canasta básica".

 

En ese sentido, remarcó que los trabajadores judiciales no solo buscan cubrir necesidades básicas, sino contar con ingresos que les permitan desarrollar "proyectos de vida, sostener a sus familias y acceder a formación y bienestar".

 

Alta capacitación y sobrecarga laboral

 

Segura subrayó que el ingreso al Poder Judicial se realiza mediante concursos abiertos y altamente exigentes, con miles de inscriptos en ciudades como Paraná. Agregó que "la carrera judicial también se rige por concursos y evaluaciones permanentes", lo que da lugar a "una planta laboral mayoritariamente profesional".

Indicó que "más del 70% de los empleados judiciales son profesionales, no solo abogados, sino también contadores, ingenieros, psicólogos, psiquiatras y médicos, entre otros".

 

Además, señaló que el Poder Judicial provincial cuenta con menos de 1.900 empleados para atender más de 50 ciudades, incluidas cabeceras departamentales y juzgados de paz en localidades pequeñas, lo que genera una elevada carga laboral, especialmente en áreas sensibles como familia y penal.

 

Nueva medida prevista

 

Finalmente, el secretario general de AJER confirmó que el sindicato resolvió llevar adelante una nueva jornada de paro el viernes 19 de diciembre, en el marco del reclamo elevado a la mesa salarial del Poder Judicial. El objetivo, explicó, fue "exigir una recomposición salarial, al menos parcial, de las pérdidas acumuladas en los últimos años".

